El tiempo en Mallorca hoy, martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena: chubascos ocasionales y nieve

La jornada de este martes 23 de diciembre en Mallorca llegará marcada por un ambiente cambiante y típicamente invernal. Se espera que la presencia de nubes y la llegada de aire más frío generen episodios puntuales de inestabilidad, especialmente en zonas de interior y áreas montañosas. Aunque los chubascos serán en general dispersos, algunos podrán presentarse de manera repentina y con cierta intensidad, acompañados ocasionalmente de fenómenos eléctricos o incluso granizo fino.

Además, el descenso nocturno de las temperaturas incrementará la sensación de frío, mientras que el viento del oeste y noroeste contribuirá a que la jornada resulte aún más desapacible, sobre todo durante la primera mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño.

¿Hoy va a nevar en Mallorca?

Cota de nieve a 900 metros. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento moderado del oeste y noroeste disminuyendo por la noche a flojo. Este escenario apunta a la entrada de una masa de aire más fría que podría mantener la variabilidad atmosférica durante los próximos días. Aunque no se esperan grandes acumulaciones de lluvia, sí se recomienda precaución en carretera, especialmente en zonas elevadas donde la nieve pueda hacer acto de presencia a partir de esos 900 metros. No se descartan nuevas actualizaciones de la Aemet conforme avance la jornada.