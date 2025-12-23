Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaNuevas Licencias VTCReorganización FuncionariosFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

El tiempo en Mallorca hoy, martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena: chubascos ocasionales y nieve

Aunque no se esperan grandes acumulaciones de lluvia, sí se recomienda precaución en carretera, especialmente en zonas elevadas donde la nieve pueda hacer acto de presencia a partir de esos 900 metros

El tiempo hoy, martes 23 de diciembre, en Baleares.

El tiempo hoy, martes 23 de diciembre, en Baleares. / AEMET

EP

Palma

La jornada de este martes 23 de diciembre en Mallorca llegará marcada por un ambiente cambiante y típicamente invernal. Se espera que la presencia de nubes y la llegada de aire más frío generen episodios puntuales de inestabilidad, especialmente en zonas de interior y áreas montañosas. Aunque los chubascos serán en general dispersos, algunos podrán presentarse de manera repentina y con cierta intensidad, acompañados ocasionalmente de fenómenos eléctricos o incluso granizo fino.

Además, el descenso nocturno de las temperaturas incrementará la sensación de frío, mientras que el viento del oeste y noroeste contribuirá a que la jornada resulte aún más desapacible, sobre todo durante la primera mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño.

Noticias relacionadas y más

¿Hoy va a nevar en Mallorca?

Cota de nieve a 900 metros. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento moderado del oeste y noroeste disminuyendo por la noche a flojo. Este escenario apunta a la entrada de una masa de aire más fría que podría mantener la variabilidad atmosférica durante los próximos días. Aunque no se esperan grandes acumulaciones de lluvia, sí se recomienda precaución en carretera, especialmente en zonas elevadas donde la nieve pueda hacer acto de presencia a partir de esos 900 metros. No se descartan nuevas actualizaciones de la Aemet conforme avance la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
  2. Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
  3. El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
  4. El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major
  5. Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
  6. La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
  7. Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
  8. La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad

Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad

El tiempo en Mallorca hoy, martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena: chubascos ocasionales y nieve

Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días

Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días

Licitan arreglar la climatitzación del edificio Guillem Colom

Licitan arreglar la climatitzación del edificio Guillem Colom

La cancelación de las citas médicas por la huelga indigna a los afectados

La cancelación de las citas médicas por la huelga indigna a los afectados

Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”

Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”

La covid envenenó al PSOE

La covid envenenó al PSOE

El sindicato CSIF denuncia un proceso “improvisado y caótico” en los juzgados de Palma

Tracking Pixel Contents