Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días
Hay seis regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días
El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas ha descendido en octubre hasta los 27,48 días, aunque hay seis regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días: Baleares (46,25 días); Cantabria (39,74 días); Castilla y León (38,28 días), Castilla-La Mancha (31,73 días); Comunidad Valenciana (31,29 días) y Asturias (30,78 días).
En el otro lado, Extremadura (13,44 días) fue la autonomía que menos tardó, seguida de Galicia (16,95 días), Canarias (18,05 días), Aragón (21,48 días), País Vasco (22,72 días), Madrid (23,70 días), La Rioja (24,28 días), Andalucía (24,47 días), Navarra (26,05 días), Murcia (27,05 días) y Cataluña (28,48 días), según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda.
En el caso de las autonomías, la cifra media de 27,48 días supone un descenso de 0,15 días respecto al mes anterior.
En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 25,63 días y la de operaciones pendientes de pago en 29,92 días, lo que supone un aumento de 1,62 días en la ratio de operaciones pagadas y un descenso de 1,79 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.
Administración central y seguridad social
Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se ha cifrado en 23,81 días, mientras que las entidades locales en el modelo de cesión registraron un plazo de pago a proveedores de 23,73 días, lo que significa 4,45 días menos que en el mismo periodo del año anterior, y en lo que respecta al PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, se estableció en 8,55 días.
Asimismo, la ratio de operaciones pagadas de la Administración central se ha situado en 27,14 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 18,91 días.
