ASAJA entrega cerca de 10.000 kilos de alimentos a Can Gazà para colectivos vulnerables

ASAJA-Baleares ha realizado este martes una nueva donación solidaria a Can Gazà consistente en cerca de 10.000 kilos de productos frescos del campo y del mar, destinados a diversos colectivos sociales de Mallorca que trabajan con personas en situación de exclusión.

El envío ha incluido un camión cargado de hortalizas, fruta, carne, pescado y pienso, además de una camioneta de leña, que serán redistribuidos entre distintas entidades sociales. Entre los productos aportados, la asociación ha destacado 150 kilos de pescado fresco (llampuga y molls) procedentes de OPMallorcamar, que un año más se ha sumado a esta acción solidaria.

La entrega ha sido recibida por Jaume Mateu, presidente de Can Gazà, y ha contado con la presencia del gerente de ASAJA-Baleares, Xisco Salvà, en representación del sector agrario. Los alimentos se destinarán también a la Asociación Siloé, la Asociación Pastoral Penitenciaria, la Asociación Zaqueu y la Fundación Minyones, entidades que trabajan en distintos ámbitos de la exclusión social y que forman parte de la red de apoyo vinculada a Can Gazà. Según han señalado, la ayuda llegará en total a más de 400 personas usuarias.

Durante el acto, desde Can Gazà han aprovechado para lanzar una llamada de atención y de auxilio ante la marginación social, sus causas y la forma en que es abordada tanto por las administraciones públicas como por la sociedad.

Por su parte, Salvà ha subrayado que esta iniciativa es una muestra de la contribución del sector agrario —con el apoyo de organizaciones como ASAJA, productores individuales y entidades colaboradoras como OPMallorcamar— a una acción solidaria que, según ha recordado, se desarrolla de manera continuada desde 2001.

El encuentro ha incluido también un recuerdo para Jaume Santandreu, impulsor histórico de Can Gazà, destacando el valor social del proyecto y la continuidad del compromiso con las personas más vulnerables.