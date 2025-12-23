Armengol celebra la concesión de la Gran Cruz de Carlos III a Francesc Antich: "Nos ayuda a seguir adelante"

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha celebrado la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III al expresidente del Govern Francesc Antich, una distinción aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

El PSIB-PSOE ha recibido el reconocimiento con satisfacción, al considerar que pone en valor la trayectoria institucional y el legado político de quien fue presidente del Govern en dos etapas. La concesión llega cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Antich y supone, según los socialistas, un homenaje a su contribución a la vida política y social de Baleares.

Armengol destaca que la distinción reconoce a "una persona que innovó muchísimo en las políticas de Baleares, que fue absolutamente pionera, valiente y comprometida" con la ciudadanía. En este sentido, subraya que Antich representó una forma de hacer política basada en el diálogo y en la búsqueda constante de acuerdos como herramientas fundamentales para avanzar socialmente.

La dirigente socialista ha puesto en valor tanto la dimensión política como humana del expresidente, al recordar que fue una persona "de una enorme honestidad, con una gran capacidad de diálogo y de consenso". A su juicio, estos valores siguen plenamente vigentes y continúan marcando la acción política del PSIB-PSOE.

"Su legado y su historia continúan siendo parte de nuestra vida, y los socialistas de Baleares seguimos trabajando con el rumbo que él marcó", ha afirmado Armengol, quien ha incidido en el carácter ejemplar de la trayectoria de Antich dentro y fuera de las instituciones.

La secretaria general del PSIB-PSOE también ha hecho extensiva la felicitación a la familia del expresidente y ha señalado que "este reconocimiento también nos ayuda a seguir adelante", en referencia al valor simbólico y emocional que tiene la concesión de la máxima distinción civil del Estado.

La Gran Cruz de la Orden de Carlos III es el mayor honor civil que concede el Gobierno de España y se otorga en reconocimiento a servicios destacados prestados al Estado. Con esta distinción, el Ejecutivo reconoce la trayectoria política de Francesc Antich y su papel en la modernización de las políticas públicas y en el fortalecimiento del autogobierno de Baleares.