UOB Ensenyament critica la postal de Navidad de la conselleria de Educación por incluir símbolos religiosos
El sindicato recuerda la necesidad de mantener la neutralidad religiosa en las comunicaciones oficiales y reafirma su defensa de una escuela pública laica
Ana Belén L. Fuster
El sindicato UOB Ensenyament ha acusado a la conselleria d’Educació i Universitats de persistir en lo que considera una “cruzada contra la educación aconfesional” tras el envío de una postal de Navidad a los docentes que incluye una imagen religiosa.
UOB Ensenyament afirma que, "al igual que en años anteriores", la Conselleria ha ignoradо el principio de aconfesionalidad que debe regir la Administración, recogido en el artículo 16.3 de la Constitución Española, que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
El sindicato reitera su postura en favor de una escuela pública laica y subraya que “los dogmas, las supersticiones y el oscurantismo no deben regir el sistema público educativo”.
Aunque este año la imagen religiosa de la felicitación aparece ligeramente desenfocada, UOB Ensenyament considera este cambio insuficiente y ha instado a la Conselleria a que en futuras comunicaciones desenfoque aún más la imagen o utilice motivos no religiosos.
