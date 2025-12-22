La suerte vuelve a sonreír al Carrefour de General Riera en la Lotería de Navidad 2025: "Esperamos poder volver a repetir"

La suerte ha vuelto a sonreír a la administración de Loterías número 38 ubicada en el Carrefour de la calle General Riera de Palma. Este 2025 ha repartido una serie completa del número 77715, agraciado con un quinto premio. Los empleados han estallado de felicidad a media mañana cuando en la televisión de la administración, que ha estado encendida desde primera hora, se cantaba uno de los número que han vendido en esta administración.

"No pedimos este número concreto, nos lo dieron este año", explica Milan, lotero principal de esta administración. Reconoce que están todos "muy contentos" y, como ya viene siendo habitual, comentaba que a media mañana nadie había cobrado todavía ninguno de los décimos premiados. El dueño del local comenta que clientes habituales de otros sorteos le han estado dando la enhorabuena toda la mañana: "La gente viene y pregunta cuando ve el cartel del número. Estamos muy contentos".

El 77715, segundo quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en Palma / Manu Mielniezuk

Sin embargo, no es el único número agraciado que se ha vendido a lo largo de la historia de esta administración. En las cristalera hay colgados varios décimos que hace no mucho fueron premiados: en 2022 repartieron un cuarto y un octavo quinto premio de la Lotería de Navidad a 60.000 euros la serie y en 2023 tuvieron la suerte de repartir un primer premio de la Lotería de El Niño.

"Estamos muy emocionados, ha sido una gran alegría y esperamos poder repetir", celebraba Milan, quien antes del cierre del sorteo todavía confiaba en que un rayo de suerte iluminase de nuevo su administración, la número 38 de Palma.