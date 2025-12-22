Solidaridad navideña: el Consell entrega 1.000 juguetes a Monti-Sion Solidària para los niños vulnerables
El Consell se suma al programa ‘Cap infant sense jugueta’ de Monti-Sion Solidària para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad
Ana Belén L. Fuster
El Consell de Mallorca ha finalizado su campaña solidaria de recogida de juguetes a favor de la Fundació Monti-Sion Solidària, reuniendo casi 1.000 juguetes destinados a niños en situación de vulnerabilidad para que puedan recibir un regalo durante las fiestas.
Durante las últimas semanas, diferentes edificios de la institución han servido como puntos de donación, con la participación de trabajadores públicos, entidades y ciudadanos. Gracias a esta respuesta, se ha conseguido material suficiente para llevar ilusión a centenares de familias esta Navidad.
El acto oficial de entrega se ha celebrado en la sede de la fundación y ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha destacado la solidaridad de la ciudadanía: "Mallorca es una isla comprometida y solidaria. Gracias a la generosidad de tanta gente, estas fiestas serán un poco más especiales para muchos niños que lo necesitan".
También han participado el conseller de Presidència, Toni Fuster, y el conseller de Benestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, acompañados por el responsable de Monti-Sion Solidària, Blai Vidal, quien ha subrayado la importancia del apoyo institucional: "El apoyo del Consell de Mallorca es fundamental. No sólo nos ayuda a llegar a más familias, sino que refuerza un mensaje muy necesario: ningún niño debe quedarse sin ilusión en Navidad".
Los juguetes recogidos se integrarán en el programa «Cap infant sense jugueta», que la fundación mantiene cada año para garantizar que todos los menores puedan disfrutar de un regalo. El proyecto continúa durante todo el año gracias a los voluntarios, que revisan y preparan los juguetes para su distribución.
Además, Monti-Sion Solidària gestiona las donaciones de forma organizada, registrando las necesidades de cada familia para asegurar que cada niño reciba un regalo adecuado a su edad. Como es habitual, el próximo 3 de enero se celebrará la exposición de juguetes, donde los niños podrán elegir personalmente su regalo acompañados de familiares y voluntarios.
