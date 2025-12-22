El segundo premio de la Lotería de Navidad reparte alegría entre trabajadoras de Bimba y Lola en Mallorca

Este año la suerte ha sonreído a varias trabajadoras de Bimba y Lola en Mallorca, que han resultado agraciadas con el segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad con el número 70.048, adquirido de forma colectiva a través de la empresa, una práctica que muchas de ellas repiten desde hace años.

Uno de los puntos donde la noticia se ha vivido con mayor emoción ha sido en la tienda situada en el Mallorca Fashion Outlet, donde un total de cuatro empleadas, dos encargadas y dos trabajadoras, han celebrado el premio entre abrazos, lágrimas y mucha incredulidad. “Estamos muy contentas y felices. Llevamos años comprando la lotería de la empresa y no nos lo podemos ni creer”, explica María Matas, encargada del establecimiento, quien asegura que es la primera vez que les toca tras diez años participando.

Las demás afortunadas son María Arias, también encargada, y las trabajadoras Janette Ginard, de 24 años, y Paula Hurtado, de 22, que todavía trataban de asimilar la noticia horas después. “Estoy que no me lo creo. Necesito un momento para asimilarlo”, reconocía Hurtado visiblemente emocionada.

El 70048 ha caído íntegramente en Madrid, aunque ha viajado por el resto de España. / JOSÉ LUIS ROCA

La fortuna no se ha concentrado en un solo punto de la isla. Según relatan las propias trabajadoras, el premio también ha llegado a empleadas de la firma de las tiendas situadas en el El Corte Inglés, Porto Pi y otros puntos de Palma. “Creo que ha tocado en casi todas las tiendas. Aquí, en la tienda de Mallorca Fashion Outlet, somos cuatro las que teníamos décimo”, detalla Matas.

Para Janette Ginard, la noticia ha sido un auténtico shock. “No me lo creo. Siempre piensas que no te va a tocar a ti”, afirma. De hecho, reconoce que estuvo a punto de no comprar el décimo. “Me insistieron mucho. Cuando avisaron de que era el último día para comprar el décimo, yo todavía dudaba de si adquirirlo o no", recuerda aún sorprendida.

El número premiado fue enviado desde Madrid, como ocurre cada año. “La empresa nos da la opción de comprar la lotería y este año ha sido nuestro décimo el premiado”, explican. Aun sin planes definidos sobre qué van a hacer para celebrarlo, todas coinciden en lo esencial: “Disfrutarlo con salud, pensar en la familia y después ya veremos”.

“Estaba en el coche viniendo hacia el trabajo y pensaba: es lunes y me ha tocado la lotería, no me lo puedo creer”, relata Ginard. Una sensación compartida por todas las premiadas. “Es la primera vez que nos toca y estamos muy emocionadas”, concluyen. Una alegría inesperada que ha convertido una jornada laboral cualquiera en un recuerdo imborrable para estas trabajadoras mallorquinas.