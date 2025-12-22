El rector de la UIB zanja el debate lingüístico: «Científicamente, no existe ningún tipo de duda de que la lengua propia de Baleares es el catalán»
El rector de la UIB, Jaume Carot, reivindica el papel de la universidad como institución oficial consultiva en materia de lengua catalana tras la controversia generada por la petición de Vox de que las intervenciones en lengua mallorquina —o en cualquiera de las modalidades lingüísticas baleares— no sean traducidas al catalán estándar en el Diario de Sesiones de la Cámara autonómica
«Científicamente, no hay ningún tipo de duda de que la lengua propia de Baleares es el catalán, y el conseller Vera, que es licenciado en Filología Catalana, lo sabe perfectamente». Así de contundente se ha mostrado el rector de la UIB, Jaume Carot, en relación con la reciente controversia sobre el uso de las modalidades lingüísticas en el Parlament balear.
Las declaraciones de Carot se producen después de que la Comisión Técnica de Asesoramiento Lingüístico de la UIB haya emitido un dictamen a raíz de una petición de Vox sobre uso de las modalidades del catalán en el Parlament. En dicho informe, la Comisión rechaza el uso del artículo salado, propio del habla espontánea, en el Diario de Sesiones del Parlament, al considerar que se trata de un documento que exige un registro formal y estándar.
«La universidad es la institución oficial consultiva en todo lo que tiene que ver con la lengua catalana», ha subrayado el rector, quien ha insistido en que el debate lingüístico debe abordarse desde criterios académicos: «Parece que se quiere promover la división; tengo mis opiniones sobre por qué, pero como no son académicas no las diré».
Carot ha explicado que «toda lengua tiene diferentes registros» y ha contextualizado el uso del artículo salado, señalando que «es propio de Baleares y tiene su origen en zonas gironinas desde donde se repoblaron las islas». Aunque en esos territorios peninsulares su uso se ha perdido casi por completo, «todavía hoy algunas personas mayores de distintos pueblos de Girona que lo mantienen», ha indicado.
No obstante, el rector ha sido claro al diferenciar entre usos coloquiales y formales: «Algo tan serio como el Diario de Sesiones debe transcribirse en un registro formal y estándar».
En este sentido, el dictamen de la Comisión señala que tanto el artículo salado como el general son modalidades aceptadas y convivientes, pero advierte de que no pueden emplearse indistintamente. «Los registros formales y, sobre todo, la lengua escrita siempre emplean el artículo general», concluye el informe de la UIB.
Por otra parte, la universidad también ha rechazado las alusiones de Vox a la llamada «lengua mallorquina» o «lengua balear», después de que el partido solicitara que las intervenciones realizadas en estas modalidades en estas modalidades no fueran traducidas al catalán estándar. La UIB recuerda que la denominación oficial de la lengua es catalán o lengua catalana, tal y como reconocen tanto la normativa lingüística como la comunidad científica.
Las declaraciones del rector se han producido en el marco del acto de renovación del convenio de colaboración entre el Govern y la UIB, firmado este lunes por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el propio Carot. El acuerdo garantiza la continuidad de los programas dirigidos al alumnado con altas capacidades intelectuales e incluye un incremento del 27,5 % en la aportación económica del Govern.
