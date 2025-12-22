Prohens celebra la victoria en Extremadura con Vox al acecho

La presidenta del Govern, Marga Prohens, celebra la victoria del PP de María Guardiola en Extremadura con Vox al acecho. Un triunfo donde los populares no alcanzan la mayoría absoluta y vuelven a depender de los de Abascal para gobernar.

Prohens felicita a Guardiola «por haber sacado más votos que toda la izquierda y por haber convertido al PP en el partido mayoritario de Extremadura». Asimismo, la líder popular señala que estos resultados evidencian una «derrota inapelable del sanchismo» y emplaza a Guardiola «a continuar con el cambio» en dicho territorio.

En el caso de Vox, su presidente en Baleares Gabriel Le Senne valora de forma muy positiva los resultados obtenidos en dicho territorio y destaca que los de Abascal «son más necesarios que nunca» en todas las comunidades. «Los hechos son reveladores: duplicamos el número de diputados y Vox se consolida como alternativa real al bipartidismo. Desde Baleares seguiremos trabajando para demostrar que somos más necesarios que nunca y para en las próximas elecciones obtener la fuerza necesaria para hacer cambios más profundos que necesitan nuestras islas», argumenta Le Senne.

El PSOE señala a la abstención

Por parte del PSIB-PSOE, su portavoz Rubén Castro señala a la abstención como responsable de la debacle socialista en Extremadura. «La valoración que hacemos parte de la autocrítica porque debemos hacer una reflexión ante una abstención que explica gran parte de los resultados. Es innegable la pérdida importante de escaños debido a esta abstención que se ha producido en la izquierda», expresa Castro.

Asimismo, asegura que también se constata «el fracaso de la estrategia del PP» respecto al adelanto electoral en Extremadura. «Juega a convocar elecciones autónomas en clave nacional y el resultado es un PP cada vez más escorado hacia la extrema derecha, sin gobierno y sin estabilidad», detalla.

En el caso de Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia afirma que «si a Marga Prohens se le había pasado en algún momento por la cabeza adelantar las elecciones en Balears, tras este resultado se le han quitado las ganas». En este sentido, Apesteguia determina que estos comicios se han jugado «en clave estatal», retratando el actual contexto político que atraviesa el PSOE. «Es una hecatombe, en uno de sus bastiones el PSOE no es que haya sacado resultados malos, es que son pésimos. Es un voto anti-Sánchez claramente», detalla el ecosoberanista.