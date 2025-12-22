Religión
Prohens acompaña a la comunidad judía de Mallorca en el ‘Hanukká’
La presidenta del Govern, Marga Prohens, quiso acompañar a la comunidad judía de Mallorca en la celebración del Hanukká, que culminó ayer domingo en la sinagoga de Palma.
«Es un acto al que ya había asistido con anterioridad y supone un honor volver a compartir un año más como presidenta del Govern, como muestra de respeto, reconocimiento y compromiso con una comunidad profundamente arraigada en nuestras islas», escribió Prohens en sus redes sociales.
«Cuando este año, el inicio de Hanukká ha estado marcado por el atentado ocurrido la semana pasada en Australia, con varias víctimas, en un contexto en el que crece el antisemitismo y el señalamiento contra la comunidad judía en todo el mundo», denunció. «Por eso, ahora más que nunca, es momento de reivindicar la paz, la libertad religiosa y la convivencia desde el mutuo respeto», destacó la presidenta del Govern.
El Hanukká es una festividad judía también conocida como la Fiesta de las Luces. Dura ocho días y suele celebrarse en diciembre, aunque la fecha exacta varía cada año según el calendario hebreo. La fiesta celebra la libertad religiosa, la esperanza y la persistencia de la luz frente a la oscuridad.
