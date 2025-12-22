Los programas para estudiantes con altas capacidades en Baleares aumentarán su presupuesto un 27%

La Conselleria de Educación y Universidades y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han renovado su colaboración para garantizar la continuidad de los programas dirigidos al alumnado con altas capacidades intelectuales, con un incremento del 27,5 % en la aportación económica del Govern.

El convenio ha sido firmado este lunes por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la UIB, Jaume Carot. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años (2025-2028) y contempla una inversión total de 216.800 euros, una cifra superior a la del convenio anterior, que rondaba los 170.000 euros.

«Queremos llegar a más gente; tenemos que dar todas las herramientas a los orientadores para que puedan detectar al alumnado con altas capacidades», ha explicado el conseller de Educación, quien ha señalado que la renovación del acuerdo permitirá ampliar el número de mentorías, aumentar la participación del alumnado y garantizar la calidad de los programas, así como una distribución equitativa en todo el territorio del archipiélago. Cada año, un total de 365 estudiantes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se benefician de estas iniciativas.

Los programas incluidos en el convenio, Estímulo del Talento Matemático (Estalmat) y MENTORiment, están gestionados por la UIB y tienen como objetivo potenciar el talento, la creatividad y el aprendizaje avanzado mediante actividades que se desarrollan fuera del aula ordinaria.

MENTORiment ofrece talleres y procesos de mentorización a un máximo de 350 alumnos de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Durante el curso pasado participaron 254 estudiantes de Mallorca, 44 de Menorca, 51 de Ibiza y uno de Formentera, que pudieron profundizar en ámbitos de su interés y compartir experiencias con otros jóvenes con inquietudes similares.

Por su parte, el programa Estalmat está dirigido a alumnado de 12 y 13 años con especial proyección en el ámbito de las matemáticas. Cada año participan en esta iniciativa unos 15 jóvenes, con el objetivo de desarrollar sus capacidades y habilidades en esta disciplina.