Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad

Mallorca vivirá unas Navidades de pleno invierno, con el termómetro contenido y el paraguas muy cerca de la puerta de casa.

La primera semana de las fiestas navideñas llegará marcada por un ambiente claramente frío, con temperaturas por debajo de lo habitual para estas fechas, sobre todo en las horas centrales del día, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El tiempo para este martes

Según la AEMET, el martes se esperan intervalos nubosos y chubascos ocasionales, con una probabilidad de entre el 50% y el 70%, que en algunos momentos podrían ir acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve se situará en torno a los 900 metros.

Las temperaturas nocturnas bajarán, con posibilidad de alguna helada débil en Mallorca, mientras que las diurnas se mantendrán sin grandes cambios. El viento soplará moderado del oeste y noroeste, tendiendo a amainar por la noche.

De cara al resto de la semana, y aunque aún hay cierta incertidumbre, la previsión apunta a que las precipitaciones continuarán en el archipiélago balear.

Una Nochebuena pasada por agua

Para la predicción meteorológica del día 24, el día de Nochebuena, la AEMET avisa que se espera en Mallorca y el resto de Baleares una jornada de cielos variables, con intervalos nubosos a lo largo de la mañana. Podrán registrarse chubascos ocasionales y dispersos, con baja probabilidad de que vayan acompañados de granizo.

Las temperaturas nocturnas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente, con heladas débiles en puntos del interior de Mallorca, mientras que las diurnas subirán de forma ligera, manteniendo un ambiente frío pero algo menos riguroso que en días previos. El viento soplará moderado del norte y nordeste.

Frió y posibles lluvias el día de Navidad

El día de Navidad llegará pasado por agua a Mallorca y al resto de Baleares. Se espera un cielo entre nuboso y cubierto, con precipitaciones durante buena parte de la jornada, dentro del episodio de inestabilidad que afectará a todo el área mediterránea.

Las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas apenas cambiarán, manteniendo un ambiente frío, muy propio de estas fechas.

En Baleares, el protagonista será sobre todo el tiempo gris y la lluvia, con viento procedente del nordeste y este soplando flojo y moderado. Un día de Navidad más de abrigo y paraguas que de terraza.

Las temperaturas subirán el fin de semana

A partir del viernes aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible en la actualidad, Del Campo ha apuntado a que podrá iniciarse una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana. Para la jornada del viernes 26, puede haber algunas heladas, que irán perdiendo intensidad y extensión durante los días siguientes.

El portavoz de la AEMET también ha indicado que la mayor probabilidad de precipitaciones durante el final de semana se dará en el archipiélago balear, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y soplando viento moderado procedente del sureste y el sur.

Respecto a las posibles nevadas, la Agencia Estatal de Metereología advierte que el ascenso de temperaturas acotará la nieve a zonas de montaña.

Nieve en Mallorca a 1.300 metros de altura

Cabe recordar que este lunes algunas zonas de Mallorca han amanecido nevadas. El cambio brusco de tiempo ha traído consigo un notable descenso de las temperaturas, lluvias persistentes y la aparición de la nieve en las cotas más altas de la Serra de Tramuntana.

Más allá del agua, el frío ha permitido que la nieve haga acto de presencia en las cumbres que rodean el valle. Tal como ha informado Alberto Darder desde el Puig Major, las precipitaciones en forma de nieve han cuajado a partir de los 1.300 metros de altura, llegando a acumular espesores de unos tres centímetros.