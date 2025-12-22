¿Cómo se ha portado el Sorteo de Navidad 2025 en Mallorca?

El Gordo de la Lotería de Navidad no ha tocado en Mallorca y ha caído en León y Madrid. Pese a ello, la isla se ha llevado un tercer y dos quintos premios que han repartido alegría a diferentes puntos de la isla.

Dos quintos premios en dos Carrefour de Palma

El primer quinto premio en caer en Mallorca ha sido el 23112, un número que ha caído en el Carrefour del centro comercial FAN Mallorca, donde se han vendido nueve décimos. Poco después, otro Carrefour, esta vez el de la calle General Riera de Palma , ha repartido el segundo quinto premio de la isla con el número 77715.

Estos númeos han sido premiados con 60.000 euros en cada serie y 6.000 euros al décimo.

Un tercer premio en Port d’Alcúdia, Consell y Cala d’Or

El número 90693 ha sido el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025. Administraciones de Port d’Alcúdia, Consell y Cala d’Or han sido agraciadas con 500.000 euros en cada serie y 50.000 euros al décimo.

Julià Vidal, de la administración de Cala d'Or, asegura que “no sabemos a quién le ha tocado. Estamos esperando que comparezca, y no sabemos si finalmente lo hará. Cala d’Or recibe mucho turista, así que quizá le haya tocado a algún turista que estuvo por aquí este verano, o a lo mejor a algún currante, o a un vecino. A mí me gustaría que fuera un vecino”.

“Estoy muy contento de haber repartido alegría, y pensamos celebrarlo con champán”, ha añadido el administrador.