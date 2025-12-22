Mallorca esquiva el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Mallorca se ha quedado este año sin el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, el premio más esperado del sorteo celebrado este 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. El número 79432 ha sido el agraciado con el Primer Premio, dotado con 400.000 euros al décimo, pero no ha dejado ningún pellizco en la isla, según la información facilitada durante el desarrollo del sorteo.

El Gordo ha sido muy repartido fuera de Baleares, con series vendidas en La Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino, en la provincia de León, además de Madrid y otros puntos del territorio nacional. Una vez más, Mallorca tendrá que esperar a futuras ediciones para que el premio más mediático del sorteo caiga en la isla.

Un sorteo que reparte millones, pero sin el gran premio en la isla

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado a las 9:00 horas, repartiendo un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024. Desde primera hora, miles de mallorquines han seguido atentos cada número cantado por los niños de San Ildefonso, con la esperanza de escuchar el ansiado Gordo, que finalmente no ha sonreído a Baleares.

La confirmación de que el 79432 no había sido vendido en ninguna administración de Mallorca ha dejado una sensación agridulce entre jugadores habituales. Pese a ello, el sorteo no se limita al Primer Premio, y la isla mantiene opciones de celebrar otros premios importantes y la tradicional pedrea.

El número 23112 ha sido uno de los premiados vendidos en Mallorca, según se ha ido conociendo a medida que avanzaba el sorteo. La administración del Carrefour del Fan Mallorca Shopping ha confirmado la venta de décimos que han correspondido al quinto premio. También, se ha confirmado hace unos minutos la venta de otro quinto premio en Palma, en el Carrefour de General Riera: el número 77715.

En Port d'Alcúdia, Cala d'Or i Consell han podido celebrar un tercer premio, el más cuantioso hasta el momento en la Lotería de Navidad de este año en la isla, correspondiente al número 90693.

Tradición, expectación y protagonistas del 22 de diciembre

Como marca la tradición, el Teatro Real ha abierto sus puertas alrededor de las siete de la mañana, permitiendo el acceso del público que llevaba días esperando para vivir el sorteo en directo. Antes de que comenzara el sorteo, se han realizado los preparativos técnicos, con el llenado de los bombos y la tolva sobrevolando el escenario. Las bolas, fabricadas en madera de boj, grabadas con láser y con un peso exacto de tres gramos y 18 milímetros de diámetro, han sido vigiladas cuidadosamente para evitar cualquier incidencia durante el proceso.

El Gordo de la Lotería de Navidad está sujeto a impuestos, ya que Hacienda retiene un 20% de los premios que superan los 40.000 euros, por lo que los agraciados no perciben íntegramente los 400.000 euros por décimo. Aunque Mallorca se queda sin el Primer Premio, los lectores pueden seguir comprobando si otros números han sido premiados a través del comprobador de la Lotería de Navidad de Diario de Mallorca, una herramienta actualizada en tiempo real que permite confirmar al instante si la suerte ha dejado algún premio en la isla en este 22 de diciembre.