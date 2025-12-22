Lotería de Navidad 2025 en Mallorca: estos son los números premiados que han repartido suerte en la isla

La Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a dejar premios en Mallorca. Varios números han resultado agraciados en el sorteo celebrado este 22 de diciembre, llevando la ilusión a diferentes administraciones situadas en la isla.

El sorteo ha comenzado a las 9.00 horas en el Teatro Real de Madrid, repartiendo un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supone 70 millones más que en la edición de 2024. Desde primera hora, miles de personas en Mallorca han seguido el desarrollo del sorteo pendientes de que alguno de sus números figurase entre los premiados.

Premios repartidos y administraciones agraciadas

El número 23112 ha sido uno de los premiados vendidos en Mallorca, según se ha ido conociendo a medida que avanzaba el sorteo. La administración del Carrefour del Fan Mallorca Shopping ha confirmado la venta de décimos que han correspondido al quinto premio.

Aunque el premio más mediático es El Gordo, dotado con 400.000 euros al décimo, otros premios también tienen un gran impacto. El Segundo Premio reparte 125.000 euros, el Tercer Premio 50.000 euros, a los que se suman los cuartos premios, los quintos premios y la pedrea, que cada año deja miles de pequeñas alegrías repartidas por todo el territorio.

Un sorteo marcado por la tradición

Como es habitual cada 22 de diciembre, el Teatro Real ha vivido una mañana cargada de emoción, con público accediendo al recinto desde alrededor de las siete de la mañana. Entre los asistentes han vuelto a aparecer figuras ya clásicas del sorteo, como la abuela Manoli o el obispo, que no han querido perderse esta cita tan especial.

Antes del inicio oficial, se han realizado los preparativos técnicos, con el llenado de los bombos y la tolva sobrevolando el escenario. Los niños de San Ildefonso han sido, un año más, los encargados de cantar los números y premios, manteniendo viva una de las tradiciones más reconocibles de la Navidad en España.

Impuestos y comprobador de premios

Todos los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a impuestos, ya que Hacienda retiene un 20% del importe, un aspecto que deben tener en cuenta los agraciados a la hora de calcular la cantidad final que recibirán.

Para saber si otros números también han resultado premiados en Mallorca, Diario de Mallorca pone a disposición de sus lectores un comprobador de la Lotería de Navidad 2025 actualizado en tiempo real, una herramienta esencial para seguir el sorteo y confirmar al instante si la suerte también ha llamado a la puerta de más hogares de la isla.