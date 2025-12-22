En Directo
Lotería de Navidad 2025: El Gordo de la Lotería de Navidad esquiva Mallorca, cae en León y Madrid
El Sorteo Extraodinario de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. Este año, las terminaciones mas pedidas en Palma son el 5 y el 7. El premio más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
El 79432, premio Gordo del sorteo, esquiva Mallorca
El Gordo ha caído este año en las localidades de La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón (León) y en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.
El 23112, quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en Palma
El número 23112 ha resultado agraciado con el tercer/cuarto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha sido premiado con 60.000 euros en cada serie y 6.000 euros al décimo.
El 23112 ha sido vendido en la administración de lotería del Carrefour del FAN Mallorca.
Estos son los municipios de Mallorca donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad
La mayoría de veces que el Gordo ha tocado en Mallorca, ha sido en la ciudad de Palma.
Qué pasa con los décimos que nadie compra: el destino de los boletos ‘huérfanos’ de la Lotería de Navidad
Pese a las numerosas teorías que circulan entre la sociedad, lo cierto es que todas las participaciones que se quedan sin vender pertenecen a la entidad emisora, es decir, a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), un organismo perteneciente al Estado.
El primer cuarto premio tampoco cae en Mallora
El 78467, primer cuatro premio del sorteo de Navidad.
Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad
Los premios más jugosos se entregan en efectivo, mientras que los menores pueden ingresarse a través de Bizum. Así puedes cobrar un décimo premiado.
Cuánto se juega en España por persona: el gasto medio, máximo y mínimo en Lotería de Navidad
La inmensa mayoría de la población nacional juega al menos un décimo en este tradicional sorteo, pero en según qué provincias las cifras se disparan.
Así han cantado los niños de San Ildefonso el segundo premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
El segundo premio cae íntegro en Madrid
El segundo premio, que ha salido del bombo en esta primera tabla, reparte 1.250.000 euros por serie, lo que se traduce en 125.000 euros por décimo, esquiva Mallorca y ha caído íntegramente en Madrid.
Sale el segundo premio de la Lotería de Navidad
Tan solo quince minutos después del inico del sorteo, los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048
