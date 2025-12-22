Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025: El Gordo de la Lotería de Navidad esquiva Mallorca, cae en León y Madrid

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

Daniel Hidalgo

Palma

El Sorteo Extraodinario de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2.772 millones de euros en premios. Este año, las terminaciones mas pedidas en Palma son el 5 y el 7. El premio más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

En directo: El Gordo de la Lotería de Navidad esquiva Mallorca, cae en León y Madrid

Planes y restaurantes en Mallorca para celebrar que te ha tocado la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025 en Mallorca: estos son los números premiados que han repartido suerte en la isla

El 23112, quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en Palma

José Ignacio Moya: «La movilidad sostenible solo será exitosa si incluye a las zonas rurales»

Lluís Apesteguia, líder de Més per Mallorca: "Si la alternativa no fuese PP-Vox, Pedro Sánchez tendría que dimitir"

El caso de Oriol, un adolescente mallorquín que sufre una enfermedad rara que podría revertirse a partir de 2026

Comprueba aquí si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2025

