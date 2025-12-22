El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major

El invierno ha irrumpido con determinación en la Serra de Tramuntana, transformando radicalmente el paisaje tras un otoño caracterizado por la escasez de precipitaciones.

Este cambio brusco de tiempo ha traído consigo un notable descenso de las temperaturas, lluvias persistentes y la aparición de la nieve en las cotas más altas de la Serra de Tramuntana.

Según los datos registrados en la estación termopluviométrica de sa Vinyassa, Sóller ha acumulado un total de 62,2 litros por metro cuadrado en los últimos días. El episodio de lluvias comenzó de forma tímida el pasado jueves con apenas 0,2 litros, pero fue ganando intensidad durante el fin de semana: el viernes se recogieron 15,7 litros, el sábado la cifra ascendió a 21 litros y, entre la jornada del domingo y la mañana de hoy, se han sumado otros 25,3 litros por metro cuadrado.

Nieve en Mallorca a 1.300 metros de altura

Más allá del agua, el frío ha permitido que la nieve haga acto de presencia en las cumbres que rodean el valle. Tal como ha informado Alberto Darder desde el Puig Major, las precipitaciones en forma de nieve han cuajado a partir de los 1.300 metros de altura, llegando a acumular espesores de unos tres centímetros hasta hace escasas horas.

Las previsiones meteorológicas sugieren que este ambiente invernal se mantendrá durante los próximos días. Aunque se espera que el miércoles el tiempo dé una pequeña tregua, se prevé que las lluvias regresen mañana martes y, de forma casi segura, durante la jornada de Navidad, especialmente durante la tarde. El frío seguirá siendo el protagonista de las fiestas, con una cota de nieve que oscilará entre los 1.100 y los 1.400 metros de altitud.