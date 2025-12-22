Salud
Homenaje en Son Espases a los trabajadores que se han jubilado en 2025
También se reconoció a las 85 personas que han cumplido 25 años al servicio del hospital
El Hospital Universitario de Son Espases ha rendido homenaje al centenar de trabajadores que se han jubilado durante este 2025, así como a las ochenta y cinco personas que han cumplido veinticinco años al servicio del Hospital.
El centro sanitario les entregó una placa conmemorativa a los primeros y un pin conmemorativo a los segundos, además de un detalle artesanal hecho a mano por los usuarios de los centros ocupacionales del Parque Sanitario Bons Aires.
En la fiesta de Navidad del Hospital, que este año condujo el informático Santi Garau y la secretaria de gerencia Elemna Calvin, actuó la Coral del Hospital Universitario Son Espases.
Además, la directora gerente del HUSE, Cristina Granados, aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo realizado durante este año dentro del complejo engranaje que es un hospital, y recordó que todos los trabajadores del centro sanitario son valorados, apreciados y necesarios.
