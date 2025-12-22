En qué emisora de radio escuchar la Lotería de Navidad 2025 en Mallorca
Estas son algunas de las frecuencias que ofrecen una cobertura especial este 22 de diciembre para no perder detalle del sorteo desde cualquier punto de la isla
La Lotería de Navidad 2025 se celebra hoy, 22 de diciembre, a partir de las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid, y miles de oyentes en Mallorca optan cada año por seguir el sorteo en directo por la radio, una forma tradicional y muy arraigada de vivir esta cita tan señalada. Las principales emisoras de la isla han preparado programaciones especiales, con narraciones en tiempo real y análisis de los premios que vayan saliendo.
El sorteo reparte este año 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024, y vuelve a situar a la radio como un medio clave para acompañar a los oyentes durante toda la mañana. Escuchar cómo los niños de San Ildefonso cantan los números sigue siendo, para muchos mallorquines, parte esencial del 22 de diciembre.
IB3 Ràdio y la cobertura autonómica
IB3 Ràdio es una de las opciones de referencia para seguir la Lotería de Navidad en Mallorca, con una programación adaptada al público de las Islas Baleares. La emisora autonómica emite el sorteo en directo a través del 106.8 FM y por streaming a través de su web, ofreciendo información continua y atención especial a los premios que puedan caer en Mallorca.
La cercanía y el enfoque local de IB3 Ràdio permiten a los oyentes conocer rápidamente qué números han sido vendidos en la isla y en qué administraciones.
Radio Mallorca y COPE: especiales nacionales con voces reconocidas
Radio Mallorca – Cadena SER también dedica una programación especial a la Lotería de Navidad 2025, conectando con el especial nacional presentado por Àngels Barceló y José Luis Sastre. La emisión puede seguirse en Mallorca a través del 103.2 FM, combinando la narración del sorteo con análisis, testimonios y el seguimiento de los premios más importantes.
Por su parte, COPE Mallorca se suma a la cobertura especial con la retransmisión del Especial Lotería de Navidad presentado por Pilar Cisneros. La emisora emite en la frecuencia 103.5 FM, ofreciendo una narración detallada del sorteo y poniendo el foco en El Gordo, dotado con 400.000 euros al décimo, así como en el Segundo Premio, el Tercer Premio, los cuartos, quintos y la pedrea.
Una mañana de radio, tradición y premios
Desde primera hora, el ambiente en el Teatro Real es seguido minuto a minuto por las emisoras, con referencias a la apertura de puertas, el llenado de los bombos y la tolva sobrevolando el escenario. Las bolas de madera de boj, grabadas con láser y de tres gramos de peso, vuelven a protagonizar un sorteo vigilado al detalle.
