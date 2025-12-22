Educación encomienda de nuevo a los inspectores la resolución de un conflicto en un instituto
El conseller de Educación, Antoni Vera, delega nuevamente en los inspectores la gestión de la problemática que ha afectado a varios centros, incluido el IES Santanyí
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha vuelto a delegar en los inspectores la responsabilidad de gestionar los conflictos internos que afectan a varios centros educativos de Baleares, entre ellos el IES Josep Maria Llompart de Palma y el IES Santanyí.
«Ellos son los responsables de hacer los informes pertinentes y abrir las vías administrativas que sean necesarias para solucionar el problema», ha asegurado Vera, quien ha insistido en que «las propuestas de la Conselleria deben ser avaladas por la inspección educativa».
El conseller ha señalado que «en situaciones laborales siempre puede haber discrepancias, en el día a día lo podemos tener todo», pero ha añadido que cuando los conflictos se encrudecen, «el cuerpo de inspección educativa, que es muy amplio, debe actuar».
En el IES Santanyí, las acusaciones cruzadas entre el equipo directivo y parte del profesorado presente y pasado han sumado al centro a la lista de institutos con conflictos internos entre dirección y docentes. Conflictos similares se han registrado anteriormente en otros centros, como Madina Mayurqa, CEPA Son Canals, y más recientemente en el IES Can Balo.
En el IES Josep Maria Llompart, el inspector inició un expediente sobre un conflicto que enfrenta al equipo directivo, encabezado por el director Jaume Salvà i Lara, con un grupo de docentes. Los profesores denunciaron episodios de intimidación, decisiones arbitrarias y humillaciones públicas contra quienes cuestionaban las decisiones de la directiva. Una situación que finalmente llevó a que el director renunciara a su reelección.
Las declaraciones del conseller se han producido en paralelo al acto de renovación del convenio de colaboración entre el Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB), firmado este lunes por Antoni Vera y el rector Jaume Carot. El acuerdo garantiza la continuidad de los programas dirigidos al alumnado con altas capacidades intelectuales e incluye un incremento del 27,5 % en la aportación económica del Govern.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026