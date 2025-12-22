Educación encomienda de nuevo a los inspectores la resolución de un conflicto en un instituto

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha vuelto a delegar en los inspectores la responsabilidad de gestionar los conflictos internos que afectan a varios centros educativos de Baleares, entre ellos el IES Josep Maria Llompart de Palma y el IES Santanyí.

«Ellos son los responsables de hacer los informes pertinentes y abrir las vías administrativas que sean necesarias para solucionar el problema», ha asegurado Vera, quien ha insistido en que «las propuestas de la Conselleria deben ser avaladas por la inspección educativa».

El conseller ha señalado que «en situaciones laborales siempre puede haber discrepancias, en el día a día lo podemos tener todo», pero ha añadido que cuando los conflictos se encrudecen, «el cuerpo de inspección educativa, que es muy amplio, debe actuar».

En el IES Santanyí, las acusaciones cruzadas entre el equipo directivo y parte del profesorado presente y pasado han sumado al centro a la lista de institutos con conflictos internos entre dirección y docentes. Conflictos similares se han registrado anteriormente en otros centros, como Madina Mayurqa, CEPA Son Canals, y más recientemente en el IES Can Balo.

En el IES Josep Maria Llompart, el inspector inició un expediente sobre un conflicto que enfrenta al equipo directivo, encabezado por el director Jaume Salvà i Lara, con un grupo de docentes. Los profesores denunciaron episodios de intimidación, decisiones arbitrarias y humillaciones públicas contra quienes cuestionaban las decisiones de la directiva. Una situación que finalmente llevó a que el director renunciara a su reelección.