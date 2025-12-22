Comprueba aquí si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado hoy, 22 de diciembre, a las 9.00 horas en el Teatro Real de Madrid, dando el pistoletazo de salida a una mañana marcada por la ilusión y los nervios de millones de personas. Desde primera hora, los lectores pueden comprobar si su número ha sido premiado a través del comprobador personalizado de Diario de Mallorca, una herramienta que se actualiza conforme avanza el sorteo.

Este año se reparten 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supone 70 millones más que en la edición de 2024, lo que convierte al sorteo en el mayor reparto de dinero del año en España. El Gordo de la Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo, un premio que vuelve a situarse en el centro de todas las miradas, especialmente entre quienes comparten participaciones en familias, empresas o asociaciones de las Islas.

Un sorteo que arranca con ambiente y tradición

Las puertas del Teatro Real se han abierto sobre las siete de la mañana, permitiendo la entrada del público que llevaba días aguardando en las inmediaciones.

Minutos antes del inicio oficial, los operarios han procedido al llenado de los bombos, mientras la tolva con todas las bolas sobrevolaba el escenario bajo la atenta mirada de los responsables de Loterías y Apuestas del Estado. Todo está medido al milímetro para garantizar el correcto desarrollo del sorteo.

Niños de San Ildefonso, premios e impuestos

Los niños de San Ildefonso vuelven a ser los grandes protagonistas, cantando uno a uno los números y premios que van marcando la suerte de miles de personas. Además de El Gordo, el sorteo reparte el Segundo Premio, con 125.000 euros al décimo, el Tercer Premio, con 50.000 euros, dos cuartos premios, varios quintos premios y la siempre esperada pedrea, que deja pequeñas alegrías muy repartidas.

No hay que olvidar el impacto de los impuestos en los premios mayores, ya que Hacienda retiene un 20% de todos aquellos que superen los 40.000 euros. Esta circunstancia es clave a la hora de calcular el importe final que recibirán los agraciados.

En el plano técnico, todas las bolas utilizadas en el sorteo son de madera de boj, están grabadas con láser y cuentan con el mismo peso, tres gramos, y un diámetro de 18 milímetros. Un amplio equipo de personas vigila las liras para evitar que alguna bola caiga o quede enganchada durante el proceso.

Para seguir el sorteo sin perder detalle y comprobar cada número, Diario de Mallorca pone a disposición de sus lectores un comprobador de la Lotería de Navidad actualizado al minuto, una herramienta clave para saber al instante si la suerte ha sonreído también en Baleares.