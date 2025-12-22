Carrefour reparte dos quintos premios de la Lotería de Navidad 2025 en Mallorca

Mallorca sí puede celebrar premios en la Lotería de Navidad 2025, aunque el Gordo haya pasado de largo. Dos quintos premios han sido repartidos en la isla a través de establecimientos de Carrefour, concretamente en Palma y en el centro comercial FAN Mallorca, confirmando que los hipermercados vuelven a ser puntos habituales donde la suerte encuentra compradores habituales y de paso.

El número 77715 ha resultado agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad, con una dotación de 60.000 euros por serie y 6.000 euros al décimo. Este número ha sido vendido en el Carrefour de la calle General Riera de Palma, donde la noticia se ha conocido a lo largo de la mañana conforme avanzaba el sorteo celebrado en el Teatro Real de Madrid.

Este no ha sido el único premio repartido en un hipermercado de la isla. El número 23112, también agraciado con un quinto premio, ha sido vendido en la administración de lotería del Carrefour del centro comercial FAN Mallorca. Al igual que el anterior, este número está dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros al décimo, una cantidad que, aunque más modesta que los grandes premios, supone una importante alegría para muchos compradores.

Según se ha confirmado durante el desarrollo del sorteo, el 23112 también ha sido vendido en Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, lo que convierte este quinto premio en uno de los más repartidos en Baleares.

Un sorteo seguido con expectación en la isla

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado a las 9:00 horas, repartiendo 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Desde primera hora, miles de mallorquines han seguido atentos los números cantados por los niños de San Ildefonso, pendientes de que la fortuna dejara algún premio en la isla.

Aunque los quintos premios no están sujetos a impuestos, ya que no superan el mínimo exento de 40.000 euros, sí representan una inyección económica directa para quienes han resultado agraciados, muchos de ellos compradores ocasionales que adquirieron su décimo durante una compra cotidiana.

A lo largo de la mañana, Diario de Mallorca mantiene activo su comprobador de la Lotería de Navidad 2025, una herramienta de servicio que permite verificar al instante si otros números vendidos en la isla han resultado premiados. Con estos dos quintos premios repartidos en Carrefour, Mallorca vuelve a sumar alegrías en un sorteo que cada año despierta ilusión en miles de hogares.