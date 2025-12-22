El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, vendido en el Port d’Alcúdia, Consell y Cala d’Or

El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha sido premiado con 500.000 euros en cada serie y 50.000 euros al décimo.

El 90693 ha sido vendido en el Port d’Alcúdia, Consell y Cala d’Or.

Mallorca también ha sido agraciada con dos quintos premios: el 23112 y el 77715, ambos vendidos en centros comerciales Carrefour.

¿Cómo se cobran los premios?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.