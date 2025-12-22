Más de 25 entidades juveniles de Mallorca se manifestarán por el 31D contra la crisis habitacional y lingüística

La juventud organizada de Mallorca está preparada para la Diada. Un bloque juvenil integrado por más de 25 entidades participará el próximo 30 de diciembre en la manifestación reivindicativa por el 31D, una marcha en la que protestarán en defensa del catalán y del derecho a la vivienda en la isla. Josep Buades, portavoz del colectivo, ha remarcado la importancia de salir a la calle para demostrar que la Diada "no puede ser sustituida ni desvirtuada": "Es el símbolo de nuestra identidad colectiva", ha defendido.

El colectivo juvenil rechaza de plano la Diada "postiza" instaurada esta legislatura por el Consell de Mallorca para el 12 de septiembre y reivindican el 31D como "el día que conmemora el nacimiento de nuestro pueblo". "Hace mucho tiempo que la sociedad mallorquina sale a la calle el 31 de diciembre, y este año no puede ser una excepción", ha dicho.

En el centro de las reivindicaciones que las más de 25 entidades llevarán a la manifestación de la Diada, que saldrá a las 18:00 del paseo del Born, está la crisis habitacional y lingüística que carcome Mallorca: "Debe servir para reivindicar un futuro digno para las personas que vivimos en esta tierra. Reivindicamos que los mallorquines debemos tener derecho a vivienda y tenemos que poder vivir en esta tierra con dignidad". El bloque juvenil ha aportado un funesto dato extraído de los análisis del Consell de la Juventut de Balears, que tomará partido en la manifestación: 9 de cada 10 jóvenes de la isla no pueden independizarse hoy en día.

La defensa del catalán será el segundo eje de protesta de los jóvenes. Buades ha defendido el papel de la lengua, al igual que la Diada, como un fuerte componente identitario de la sociedad d ela isla: "Nos recuerda que tenemos una lengua y una historia compartida con el resto de Païssos Catalans", a lo que ha añadido: "El catalán debe volver a ser una herramienta de cohesión social, pues la lengua construye y teje comunidades entre todos los mallorquines". Además, el portavoz también ha recordado que "el futuro de los jóvenes de este país pasa por una educación pública y en catalán".

Las decenas de entidades que se sumarán a la manifestación han querido lanzar un mensaje directo y claro sobre sus principales preocupaciones. "La situación habitacional es insostenible. No podemos seguir así, Las casa son para vivir, no para hacer negocio. Y el modelo turístico, económico y social tampoco puede seguir así. Mallorca tiene que ser habitable para los de aquí, no solo visitable para los de fuera. Este modelo pone en jaque nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia", ha criticado su portavoz.

El bloque juvenil estará conformado por Joves de Mallorca per la Llengua, Aplec Jove, Consell de la Joventut de les Illes Balears, Sa Negreta, Xítxeros, Mallorca Nova, Joves per les Illes, Joventuts Socialistes de les Illes Balears, Jovent Republicà, Gambirots, Reacciona, Pla de Mallorca en Marxa, Joves Sineu, Joves Petra, Fridays for Future Mallorca, Avantguardes de Defensa de Mallorca, Granots i Sopes, Ses 3 Bruixes y Pescatruis.