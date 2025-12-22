El 23112, quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en Palma
Ha sido vendido en el FAN Mallorca
El número 23112 ha resultado agraciado con el tercer/cuarto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha sido premiado con 60.000 euros en cada serie y 6.000 euros al décimo.
El 23112 ha sido vendido en la administración de lotería del Carrefour del FAN Mallorca.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2025
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
