Así será el tiempo en Mallorca este lunes según la AEMET

Mallorca empieza la semana mirando al cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes una jornada marcada por lluvia, cielos cubiertos y un ambiente más frío que en días anteriores, como consecuencia de un frente activo en el Mediterráneo que afectará de lleno a Baleares. De momento, la alerta amarilla activada durante este fin de semana en el archipiélago no se mantiene para la próxima semana.

Desde primeras horas del día se esperan cielos nubosos o cubiertos y chubascos generalizados, que en algunos momentos podrían ir acompañados de tormenta y ser ocasionalmente fuertes, sin descartar episodios de granizo pequeño. La AEMET señala que las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la mañana, de modo que por la tarde se tenderá a una situación de intervalos nubosos, aunque todavía con probabilidad de algún chubasco aislado, que de nuevo podría venir acompañado de tormenta.

Las temperaturas irán en descenso, con las mínimas previstas al final del día, lo que dejará una sensación más invernal que en jornadas anteriores. El ambiente será fresco durante prácticamente toda la jornada. No es casual: este 21 de diciembre ha arrancado oficialmente el invierno, y el tiempo se ha alineado con el calendario, dejando un inicio de estación marcado por la inestabilidad y el ambiente desapacible.

En cuanto al viento, soplará de componente oeste, de intensidad moderada, con algunos intervalos más intensos, especialmente en zonas expuestas y litoral, en línea con la situación general que afectará también a otras áreas del Mediterráneo.

Este episodio de inestabilidad forma parte del temporal que seguirá dejando lluvias en gran parte de la Península y nevadas en cotas bajas de la mitad norte, mientras que en Baleares el frente mediterráneo mantendrá la inestabilidad y la lluvia como protagonistas del arranque de semana.