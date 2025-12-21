La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad

Las ventas navideñas que se están produciendo esté año en Mallorca son inferiores a las del pasado ejercicio, según coinciden en señalar representantes del comercio tradicional y de las grandes empresas. El problema es que los representantes del sector no ven en este hecho un factor coyuntural, sino que se pronostica la entrada en una nueva fase, que se prevé «larga», en la que se da por agotada la euforia consumista que se registró al salir de la pandemia (el efecto botella de champán) para pasar a otra de demanda más «moderada y racional». Entre las causas principales de este cambio de guión se destaca el fuerte encarecimiento de los alquileres y el recorte que eso conlleva en la capacidad de las familias para gastar su presupuesto en otros ámbitos.

Además, se advierte de otro factor: este fin de ciclo consumista tiene un carácter general en España, pero va a tener un impacto especialmente acentuado en Baleares por ser la comunidad autónoma en la que la subida de los alquileres es más acentuada.

Desde las grandes empresas comerciales se recuerdan los datos facilitados por el ministerio de Consumo, que cifran en unos 4.615 euros anuales el sobrecoste de esa subida de los alquileres en 2026 en las islas, frente a una media estatal de 1.735. Y además se estima en más de 24.000 las familias baleares que se van a ver afectadas por este hecho.

El consumo navideño está siendo inferior al esperado / B. Ramón

Desde el comercio tradicional se añade otro factor a este ‘empobrecimiento’ de los ciudadanos de Baleares que explica en parte el descenso en las ventas de esta Navidad, y es la caída en la llegada de cruceros al puerto de Palma, algo que está impactando de forma especialmente apreciable a los establecimientos situados en la zona del Paseo Marítimo y del centro de la ciudad.

Economía y consumo

Hay un punto que se pone de relieve, y es que este año se ha saltado con niveles de empleo récord durante la temporada turística y con una apreciable subida salarial entre los trabajadores vinculados al convenio colectivo más importante del archipiélago, como es el de hostelería. Y pese a ello, las ventas están siendo en esta campaña navideña inferiores a las del pasado ejercicio.

Eso lleva a concluir que se está ante una decisión consciente de los consumidores de las islas de rebajar su nivel de compras en el comercio al verse obligados a atender otras necesidades como es el fuerte aumento del dinero que debe de apartarse cada mes para hacer frente al encarecimiento de la vivienda, y más concretamente a la subida de los alquileres.

La presidenta de la patronal Afedeco, Joana Manresa, detecta ese recorte en el consumo navideño, pero busca también lanzar un mensaje con un cierto optimismo, relacionado con que la semana previa a la de las fiestas navideñas se caracteriza habitualmente por un enfriamiento de las ventas, para luego repuntar algo, de ahí que se espere una mejoría a partir del día 22 frente a la dureza de las jornadas previas. Además recuerda la tendencia a adelantar parte de las compras de los regalos navideños durante la campaña del Black Friday.

Sin embargo, coincide en que la escalada en el precio de los alquileres está generando un empobrecimiento de las familias de las islas y una pérdida de su capacidad para gastar en los establecimientos comerciales, algo que se ve reflejado de forma especialmente acentuada en un periodo de alto consumo como es la Navidad, sumado a una menor presencia del cliente extranjero.

La capacidad de gasto familiar se ve condicionada por los alquileres / M. Mielniezuk

Tensiones internas

Este contexto de cierta decepción respecto a la campaña navideña explica también que estén apareciendo tensiones internas en el sector, con críticas desde algunos empresarios del ramo respecto a las actuaciones que las patronales Afedeco y Pimeco han desarrollado en materia de animación comercial, al considerar que no están siendo suficientes ni suficientemente promocionadas, según considera el presidente de la asociación de Jaume II, Pedro Mesquida, que subraya, por ejemplo, un deficiente reparto de vales para participar en atracciones o en los minitrenes entre los establecimientos para que a su vez éstos los regalen a sus clientes. Como ejemplo, señala que solo se ha entregado una invitación por tienda para el minitrén.

Considera además que la promoción que se ha hecho de la campaña ‘Palma, tot un cente de diversió’ que se va a mantener hasta el 11 de enero ha sido demasiado limitada, y recuerda además la polémica generada en torno a la creación de un mercadillo navideño en sa Feixina, un punto que no se caracteriza por tener una gran cantidad de comercios a su alrededor.

Estas críticas son rechazadas por Manresa, que recuerda que el Ayuntamiento palmesano se ocupa de una parte de las actividades de animación comercial, y asegura que las que organizan las patronales han tenido una difusión muy intensa y se han incrementado.