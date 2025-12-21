Carta a los Reyes Magos desde Mallorca: de la Nancy Kuromi a Stranger Things
El gasto destinado a los regalos de los niños se sitúa entre los que registran los menores recortes entre las familias mallorquinas
El recorte en el gasto navideño que las familias mallorquinas están aplicando este año tiene a las compras de juguetes como uno de los capítulos menos afectados, según coinciden en señalar tanto los representantes del comercio tradicional como desde las grandes empresas, desde las que se admite que los sacrificios se hacen preferentemente en los regalos para los adultos, frente a un impacto muy inferior cuando son los niños los destinatarios.
Desde los establecimientos del ramo consultados se señala que las series televisivas siguen teniendo una clara influencia en los menores a la hora de elaborar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos.
Lo más demandado
Prueba de ello es la demanda registrada en torno a los productos relacionados con la serie ‘Stranger Things’.
En el apartado de juguetes se apunta también la elevada demanda que sigue existiendo en torno a los Lego, en estos momentos con un peso muy notable de sus colecciones Motor e Icons, y se destaca a la hora de señalar los puestos de cabeza a los Tamagochi y las peonzas BeyBlades.
En el apartado de muñecas, la Nancy Kuromi aparece en el grupo líder, junto a la colección de las Bratz Stylin’, a las que acompañan los bebés de Antonio Juan.
Los videojuegos siguen estando entre los regalos más habituales, y este año despuntan Fifa 26 para Playstation, a los que se suman Pokémon y Just Dance para Nintendo Switch.
Recortes por edades
Desde el sector comercial se reconoce la fortaleza que los productos de juguetería mantienen en el presupuesto para regalos navideños, dado que la mayoría de las familias busca evitar que los niños se vean afectados en los sacrificios económicos que este año se detectan para hacer frente al encarecimiento de los alquileres.
Se afirma que también los productos de alimentación muestran un buen comportamiento, aunque con el matiz del impulso que está adquiriendo la adquisición de platos preparados.
Eso deja a los regalos para los adultos, como en el caso del textil y complementos o de la perfumería, entre los que muestran las reducciones más apreciables en la demanda a la hora de encarar los presentes para las fiestas navideñas.
