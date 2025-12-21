Así abrirán los supermercados en Mallorca durante las Navidades: horarios y días clave

¿Dónde y cuándo se pueden comprar en los supermercados y tiendas de la isla los ingredientes para la cena de Navidad o regalos como perfumes? Conviene planificar bien las compras estos días, ya que tanto el 25 como el 26 de diciembre son festivos también en Baleares este año. Además, los domingos 21 y 28 de diciembre serán días de apertura comercial en Mallorca. En Nochebuena (24 de diciembre), la mayoría de comercios, centros comerciales y supermercados abrirán solo con horario reducido.

ALCAMPO

La filial de la cadena francesa cuenta en Mallorca únicamente con un supermercado, situado en Marratxí. En los domingos de apertura comercial de diciembre, los clientes podrán acudir de 9 a 22 horas. En Nochebuena, Alcampo abrirá de 9 a 19 horas; los días 25 y 26 de diciembre permanecerá cerrado.

Alcampo cuenta con un hipermercado en Marratxí y Carrefour con tres en Palma. / Lorenzo

ALDI

Todas las tiendas de la cadena alemana de supermercados abrirán el 24 de diciembre hasta las 19 horas. El 25 de diciembre permanecerán cerradas. Al día siguiente (26 de diciembre) solo abrirán, de 9 a 21.30 horas, las siguientes sucursales: Magaluf, Palmanova, Campos, Can Picafort y Felanitx.

Supermercado Aldi en Baleares / Redacción Digital

SUMA

El grupo Transgourmet Ibérica, responsable de los supermercados SUMA, ha adquirido recientemente la empresa Grupo Moyà Saus, gestora de los supermercados BIP. Tanto en el casco antiguo como en los pueblos, los BIP eran conocidos en Mallorca por estar prácticamente siempre abiertos. También SUMA abre los domingos.

La tienda del Carrer d’en Rubí, 12, en pleno centro de Palma, permanece abierta todos los domingos, tanto los de apertura comercial como los habituales, así como durante los festivos navideños, con un horario continuo de 8 a 0 horas.

CARREFOUR

La cadena francesa cuenta en Mallorca con grandes hipermercados, sobre todo en centros comerciales como FAN o Porto Pi. Además, dispone de tiendas más pequeñas bajo la marca Carrefour Express, tanto en Palma como en otras localidades.

Los cuatro grandes establecimientos de Palma y el de Sa Coma cerrarán en Nochebuena a las 19 horas. Los días 25 y 26 de diciembre permanecerán cerrados todos, salvo el de Sa Coma, que abrirá de 9 a 22 horas.

En los dos domingos de apertura comercial de diciembre, todos los hipermercados abrirán también de 9 a 22 horas.

Así ha quedado la fachada vandalizada del Carrefour Express de la calle Oms, en Palma, empresa acusada de ser "cómplice del genocidio" palestino / Manu Mielniezuk

EL CORTE INGLÉS

Los grandes almacenes —incluido el supermercado— de las Avenidas de Palma y la tienda de la calle Jaume III tendrán horario reducido el 24 de diciembre, de 9 a 20 horas. El 25 de diciembre ambas permanecerán cerradas. El 26 de diciembre, la tienda de Jaume III abrirá de 11 a 20 horas.

En los dos domingos de apertura comercial de diciembre, ambas sucursales abrirán de 9 a 21.30 horas.

Corte Inglés / .

OPENCOR / SUPERCOR

Del gigante español de grandes almacenes dependen también el Opencor de la calle Ramón y Cajal, 17, en Palma, que abre todos los días, incluso el 25 de diciembre, de 8 a 2 horas. Solo en Nochebuena (24.12.) reduce su horario, abriendo de 8 a 20 horas.

Asimismo, el Supercor cerca del estadio de Son Moix (Camí de la Vileta, 5) forma parte de la cadena y mantiene durante las fiestas los mismos horarios que El Corte Inglés de las Avenidas.

Además, existen por toda la isla pequeños supermercados Mini-Supercor, integrados en gasolineras. En su caso, rigen los horarios de apertura de cada estación de servicio.

MERCADONA

Las tiendas de la que probablemente sea la cadena española más conocida abrirán el 24 de diciembre de 9 a 19 horas. Los días 25 y 26 de diciembre permanecerán cerradas. Tampoco abrirán en los domingos de apertura comercial (21 y 28 de diciembre), por lo que los clientes deberán recurrir a otros establecimientos para comprar alimentos y demás productos.

Mercadona estrena tienda en sa Pobla. / Mercadona

EROSKI

En la cadena vasca de supermercados también se trabaja en algunos festivos. Sin embargo, según la información de su web, todas las tiendas permanecerán cerradas el 25 de diciembre, incluso la ubicada en la Avinguda de l’Argentina, 20, en Palma, que presume de abrir también en días festivos.

Este establecimiento abrirá en Nochebuena (24.12.) con horario reducido, de 9 a 18 horas, y el 26 de diciembre de 9 a 14 horas. En los domingos de apertura comercial (21 y 28 de diciembre) abrirá de 9 a 21 horas.

La tienda del Carrer del Cardenal Rossell, 1, en Palma, abrirá según la web en Nochebuena y en los domingos de apertura y ordinarios de 9 a 21.30 horas, pero cerrará los días 25 y 26 de diciembre.

LIDL

La cadena alemana de supermercados tiene horarios distintos según la filial, y su página web, pese al buscador de tiendas, no ofrece información fiable al respecto. En cualquier caso, es prácticamente seguro que todas las tiendas permanecerán cerradas el 25 de diciembre.

La sucursal de Can Picafort, por ejemplo, abrirá los domingos de apertura comercial de diciembre y también el 26 de diciembre, siempre de 9 a 21.30 horas. El 24 de diciembre cerrará antes, a las 19 horas, y el 25 de diciembre estará, como el resto, cerrada.

La tienda del Carrer d’Andalusia, 34, junto al estadio de Son Moix en Palma, abrirá únicamente el 24 de diciembre, de 9 a 19 horas, y no volverá a hacerlo hasta el 27 de diciembre, ya con su horario habitual.

Desde 2001, la expansión de Lidl en las Islas Baleares ha sido constante, hasta alcanzar las 31 tiendas con las que cuenta actualmente. / Redacción Economía

CENTROS COMERCIALES

El Mallorca Fashion Outlet abrirá los domingos de apertura comercial de diciembre y el 26 de diciembre de 10 a 22 horas. En Nochebuena (24.12.) el horario será reducido, hasta las 18 horas, y el 25 de diciembre permanecerá cerrado.

También las tiendas del centro comercial FAN, junto a la autopista del aeropuerto, abrirán los domingos de apertura comercial de 10 a 22 horas y en Nochebuena con horario reducido, de 10 a 19 horas. Los días 25 y 26 de diciembre estarán cerradas.

En el centro comercial Porto Pi, las compras serán posibles en los domingos de apertura comercial de diciembre hasta las 22 horas. En Nochebuena, el centro cerrará a las 20 horas, y los días 25 y 26 de diciembre permanecerá cerrado.

Imagen de archivo del Mallorca Fashion Outlet. / MFO

AGROMART

Para las tiendas de la cadena mallorquina rigen los siguientes horarios:

24 de diciembre: de 8 a 18 h

25 de diciembre: cerrado

26 de diciembre: de 8 a 14 h

Excepciones: las sucursales de Manacor y Son Rossinyol permanecerán cerradas.

MÜLLER

En la web de la cadena alemana de perfumería y droguería no aparecen detalles sobre los horarios especiales de Navidad, aunque sí los teléfonos de cada tienda. Según comprobó una redactora del diario MZ, la sucursal de Hort de les Ànimes, 14 (Polígono Levante) abrirá los días 21 y 28 de diciembre de 9 a 22 horas, y el 24 de diciembre al menos hasta las 19 horas. Los días 25 y 26 de diciembre permanecerá cerrada.

ROSSMANN

La cadena alemana de droguerías cuenta actualmente con cinco tiendas en la isla: tres en Palma y una en Manacor y Felanitx, respectivamente. Todas abrirán en Nochebuena hasta las 19 horas y permanecerán cerradas los días 25 y 26 de diciembre.

En los domingos de apertura comercial de diciembre, todas las tiendas abrirán en su horario habitual, salvo las de Manacor, Felanitx y la de la Avinguda Mèxic, 5 en Palma, que lo harán únicamente de 10 a 15 horas.

