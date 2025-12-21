Lluís Apesteguia, líder de Més per Mallorca: "Si la alternativa no fuese PP-Vox, Pedro Sánchez tendría que dimitir"

Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca, afronta esta nueva etapa tras la Asamblea del partido reivindicando liderazgo, autocrítica y responsabilidad institucional. Pese al 30% de abstención, el líder ecosoberanista sostiene que el proyecto sale reforzado y traza las líneas de una formación que quiere marcar perfil propio en cuestiones como la vivienda, la lengua y la soberanía como ejes de su discurso político.

El Ayuntamiento de Deià ha encargado una auditoría tras destapar presuntas irregularidades durante su mandato. El actual alcalde, Joan Ripoll, ve "una mezcla de ignorancia y dejadez" de su persona al frente del Consistorio. ¿Qué responde a estas acusaciones?

Acusaciones por parte del actual alcalde no me constan y sé que no hay ninguna. Lo que ha expuesto son dos problemas que de hecho yo ya expuse en el momento de mi dimisión. El Ayuntamiento de Deià arrastraba un problema en llevar al día la contabilidad y en la ejecución de ciertos proyectos, algo que hacía peligrar algunas subvenciones. Es una cuestión importante que está en vías de solucionarse y el equipo de gobierno tiene todo mi apoyo. El tema de la auditoría responde a actuaciones que se tienen que esclarecer por parte de algunos trabajadores.

¿Está usted tranquilo con esta situación?

Y tanto que sí. Yo soy muy honesto y claro cuando tengo que hacer autocrítica. Así como defiendo lo bueno también digo que en estos dos temas no conseguí que el Ayuntamiento funcionara así como tenía que hacerlo. Sufrí desde el punto de vista personal y asumí políticamente la responsabilidad. Pero tengo clarísimo que, por parte del equipo de gobierno, la actuación, honestidad, compromiso y honorabilidad son indudables.

El pasado fin de semana se celebró la Asamblea de Més donde se renovó la dirección del partido con un 30% de abstención. ¿Considera que sale reforzado el proyecto a pesar de esta falta de apoyo?

Sí creo que el partido sale reforzado. Hay que tener en cuenta que la dirección no solo se compone de la Ejecutiva Permanente. Seguro que hay una parte de este voto que no ha visto personas de su estricta confianza formar parte de la Permanente pero sí lo ha podido ver en el resto de miembros de la Ejecutiva, por lo que la dirección en su conjunto refleja a la totalidad de la militancia. También hay una parte de esa abstención que nos quiere dar un toque de atención en algunos temas que consideran que se tienen que hacer de otra manera . Lo más importante es que el partido sale reforzado tanto del punto de vista organizativo como ideológico.

Una de las personas que ha entrado en la Permanente es Miquel Oliver, de quien se insinuaba que podía rivalizar con usted el cargo de coordinador general de Més.

Una cosa era lo que se especulase y otra nuestra relación y la intención de los dos que siempre ha sido la de colaborar. A mí no me consta que él ni nadie cercano quisiera rivalizar ni presentar una alternativa al cargo de coordinación. Entiendo que haya podido haber una presunta rivalidad desde el punto de vista mediático tras el anuncio que hizo de pasar a la política supramunicipal pero no ha existido nunca una confrontación ni una rivalidad entre Miquel Oliver y yo.

¿Será el sustituto de Jaume Alzamora en el Consell?

Siempre he dicho que una persona con su trayectoria y potencial político tiene que ser aprovechada por el partido. Desde el momento que se va Jaume Alzamora se abre el debate sobre quién debe encabezar la lista en el Consell y creo que Miquel Oliver es una persona con un potencial político a no desaprovechar por parte de Més. Podría ser el candidato.

En el caso de Palma, ¿hay candidato para sustituir a Neus Truyol?

Será quien decidan los militantes de Més per Palma. Hay un proceso abierto de reflexión y será aquí donde se presentarán las personas que tengan la voluntad, capacidad y ganas de liderar. Si me preguntas si tengo algún preferido, la respuesta es no.

Centrándonos en el discurso político. ¿Queda algo del PSM en Més?

Y tanto, entre otras cosas yo soy militante del PSM. Yo me siento plenamente identificado con las dos militancias. Es verdad que Més per Mallorca es el PSM y mucho más que el PSM a la vez, es algo que nos enriquece.

La cuestión de la vivienda se ha convertido en una de sus principales reivindicaciones. Ustedes gobernaron durante ocho años con el Pacte y no resolvieron este problema. ¿Les faltó valentía para afrontar la emergencia habitacional?

El acceso a la vivienda es nuestra principal preocupación porque es el principal problema que sufren los ciudadanos. Es evidente que hemos llegado a esta situación porque los últimos gobiernos donde nosotros hemos participado de forma activa no fuimos capaces de poner las soluciones adecuadas. Creo que hemos sido el único partido en hacer autocrítica en este sentido porque de la autocrítica nace la capacidad de poner soluciones. También añado que no es porque mis compañeros no quisieran encontrar soluciones sino porque no tenemos los recursos económicos suficientes. El modelo de financiación de Balears es de auténtico expolio fiscal. Reclamamos situaciones más valientes al Govern de Balears y al Estado y ninguno de los dos están a la altura ahora mismo.

El catalán es también uno de los puntos más importantes en el ideario de su formación. Sin embargo, da la sensación que de la marea verde del TIL no queda ni rastro. ¿Ha desaparecido la movilización en defensa de la lengua?

Es verdad que estamos viviendo un retroceso del uso social de la lengua catalana de forma acelerada y es una cuestión que creemos que debería preocupar mucho a todos los poderes públicos y al conjunto de la sociedad. Ahora no hay aquella crispación social que se vivió contra José Ramón Bauzá pero también hay que decir que, en un contexto demográfico donde los catalanoparlantes de origen representan cerca del 40% de la población, el 80% de los padres han elegido el catalán para sus hijos en la primera etapa escolar. La inmensa mayoría de la sociedad en Balears siente el catalán como un patrimonio propio, incluso aquellas personas que no la tienen como su lengua de origen, de identidad o familiar.

En cuanto al regionalismo, ¿cuál es el modelo que defiende Més?

La soberanía de Balears. Més per Mallorca defiende que las islas puedan decidir libremente su futuro. A partir de aquí, en el partido hay diferentes corrientes; hay gente que es independentista, confederalista con los Países Catalanes o con otros pueblos del Estado Español. Pero todos coincidimos en que Balears tiene que poder decidir libremente su futuro.

Respecto a la actual legislatura, da la sensación que la presidenta del Govern, Marga Prohens, está más cómoda y tiene más complicidad con usted y Més que con Negueruela y el PSIB-PSOE. ¿Cree que su votante lo entiende?

Votan más veces juntos PP y PSOE que PP y Més. Nosotros hicimos un acto de responsabilidad que yo sigo defendiendo al inicio de legislatura. El PP había ganado las elecciones y nosotros no es que ofreciéramos un pacto, lo que dijimos fue: si el PP asume que se tiene que aislar a aquellos partidos que cuestionan nuestro marco social de convivencia y democracia, nosotros no impediremos la gobernabilidad de este país, manteniendo la discrepancia ideológica. Esto no es complicidad, es la lectura extraordinaria de un momento extraordinario.

¿Cómo es su relación personal con Prohens?

Nos conocemos desde hace 22 años. Evidentemente durante estos años surge una relación que no es de amistad pero que, independientemente de las profundas discrepancias ideológicas, es buena. Creo que no te tienes que llevar mal con personas con las que discrepas políticamente.

De cara al futuro, si renuncia a Vox, ¿Més estaría dispuesto a firmar un gran pacto con el PP?

El PP no tiene ninguna credibilidad para plantear esto. Si los vuelve a necesitar, Marga Prohens haría consellera de Educación a Manuela Cañadas. Lo ha demostrado porque teniendo alternativas ha decidido pactar con Vox.

En el caso del PSIB-PSOE, todavía se desconoce quien será el candidato para las próximas elecciones. ¿Considera que le falta liderazgo tras la salida de Armengol hacia Madrid?

No me corresponde a mí o es poco elegante hablar de cuestiones internas del resto de partidos. Sí que creo que lo normal es que quien lidera un partido en Balears desarrolle su actividad política en Balears. Es una lectura que la hago desde un punto de vista más soberanista. Tengo muy buena relación con Armengol y no es un cuestionamiento a su persona, ellos tienen que decidir que es lo mejor en sus procesos internos.

En clave nacional, Vicenç Vidal finalmente se quedó en Sumar tras amagar con su marcha. ¿Usted votó a favor o en contra de su salida en la Asamblea?

No sé si es bueno que lo diga porque yo como coordinador represento a toda la organización. Como militante creo que la inteligencia colectiva es superior a la individual, por tanto, lo que yo pensase es superado por lo que piensa el conjunto de la militancia. Yo como coordinador defiendo la decisión que tomó la Asamblea, lo que votara Lluís Apesteguia como militante es más bien anecdótico.

En el caso de Vidal, ¿considera que ha hecho algo interesante por Balears en el Congreso de los Diputados?

Creo que sí. Hemos introducido cuestiones en el debate y hemos conseguido extraer decisiones del Gobierno como el mantenimiento de la gratuidad del transporte público en Balears o la eliminación de la Visa Oro. No esconderé, porque además es una opinión compartida con Vidal, que en la agenda de Balears no estamos obteniendo los frutos que deseamos y que consideramos necesarios.

A nivel nacional, ¿cómo está viendo el contexto político con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Yo a la gente del PSOE les haría una pregunta. Si los dos últimos secretarios de organización del PP estuvieran en la cárcel y el tercero que les tenía que suceder hubiera dimitido antes de asumir el cargo porque se ha descubierto que es un acosador sexual, ¿qué dirían? También les preguntaría si consideran que están actuando con la contundencia que la ciudadanía merece. El miedo a la derecha y la ultraderecha no lo puede justificar todo.

¿Para usted debería dimitir Sánchez?

Si ahora mismo la alternativa no fuese PP-Vox, mi respuesta sería clarísima, y creo que sí. Soy consciente de que vivimos en un momento muy complejo, y considero que debería ser el PSOE el primero en leerlo.