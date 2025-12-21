El informe de Educación descalifica a los disidentes del instituto de Santanyí

Y luego dirán que el periodismo no sirve para nada. La semana pasada contactamos con la directora del instituto de Santanyí, para preguntarle por la Evaluación de Riesgos Laborales llevada a cabo en su centro en 2023 por la conselleria de Educación, y de la que nunca más se supo. Respondió que lo ignoraba todo sobre la encuesta que ella misma había convocado por mail, y refrendó que el documento posterior no existía. Hoy nos corresponde anunciar la buena nueva de la venida a este mundo del Informe técnico de Evaluación de Riesgos Psicosociales del centro citado. Aleluya.

La contradicción flagrante de la directora, así como las acusaciones cruzadas entre el equipo directivo y una parte consistente del profesorado presente y pretérito, condujeron a otro titular memorable de esta sección pecaminosa, «El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes». Esta ilustre relación corresponde por orden de aparición a Madina Mayurqa, CEPA Son Canals o IES Llompart de la Penya, con la incorporación esta misma semana del IES Can Balo. Y esto no ha hecho más que empezar.

Tras la milagrosa aparición del informe en la imagen que hoy nos ilustra, y sobre todo tras encuestar sin ayuda psicosocial a los dos bandos enfrentados, nos vemos obligados a rectificar nuestro titular inicial en «El IES Santanyí supera a todos los institutos en el conflicto entre dirección y docentes». La polarización política es una broma por comparación con las trincheras de las enseñanzas medias. Con todo, lo curioso de la Evaluación ahora rescatada es que favorece abrumadoramente las tesis de la dirección del centro, y carga con una dureza descarnada contra los disidentes. (Ponga un poco de orden en su narración, nos hemos perdido).

La situación es confusa desde su matriz, porque la convocatoria de la Evaluación se adjudica de un lado a una profesora del centro que atribuía acoso a la dirección, y de otro a una quincena de profesores que simétricamente también reprochaban acoso a la denunciante. Un acoso de ida y vuelta. Con este menú de partida, el Informe técnico que hoy les ofrecemos transcurre entre las vaguedades propias del género, lo cual significa que es más aburrido que la Reconciliación de Juan Carlos I. Hasta que llegamos al apartado de los «requerimientos psicológicos», donde se advierte que es «uno de los factores donde hay más personas en una situación de riesgo elevado y muy elevado». Podemos certificarlo, tras hablar con una veintena de docentes. (Ya será menos).

Y en este punto se desencadena el diluvio. Tras responder a las preguntas protocolarias con respuestas no menos anodinas, «en 36 de los cuestionarios se había escrito información complementaria tras rellenarlos». En la adenda, dicha proporción inusitada del claustro denunciaba «la situación que están padeciendo de estrés, angustia y ansiedad, que tiene origen en las conductas de una profesora dada». La docena de conductas reprobables adjuntadas no puede publicarse en horario infantil. Aun estableciendo la salvedad de las unanimidades sospechosas, cuesta contrarrestar este mazazo a los críticos.

¿Por qué la dirección del IES Santanyí negó un informe tan favorable? Según fuentes totalmente identificadas y acreditadas del propio Instituto, porque a nadie se le ocurrió reclamarlo a Educación hasta la publicación en este su diario. Un olvido perdonable. El informe de la Conselleria acaba con las sinuosidades propias del mundo psy, sin descartar el sarcasmo de «realizar cursos de formación en resolución de problemas». Porque las espaldas siguen en alto, y el viernes pasado escuchaba contar a un docente que había denunciado a otro ante la Guardia Civil. Dos veces. Sí, estamos hablando de la élite intelectual de Mallorca, de indígenas de pura cepa que se expresan siempre en la lengua propia, me temo que izquierdistas y sin embargo enfrentados sin tregua.

La guerra se ha recrudecido, y este mismo mes se han planteado denuncias ante la Conselleria por «situaciones de acoso de compañeros y compañeras que han pasado por el IES Santanyí». Es probable que corran la misma suerte inhibitoria por parte de inspección que la acusación donde empezó todo. Cabe recordar que la profesora arrojada a los leones por sus compañeros, y defendida a muerte por otras decenas de docentes, consiguió que la misma técnica de riesgos laborales de la evaluación concluyera en 2022 que «está en una situación de estrés relacionada directamente con su situación laboral» y que «hay una probabilidad moderada de que esté padeciendo acoso psicológico, por lo cual ha de valorarse la situación».

El pasado domingo adjuntamos cuatro confesiones de profesores disidentes, y esta semana hemos doblado la cosecha. Sin embargo, omitimos un dato relevante. Todos los docentes se encuentran en tratamiento psicológico o psiquiátrico, con la carga farmacológica pertinente. Y las bajas se propagan asimismo al sector dominante a favor de la dirección. La mayoría de jugadores están siempre con el entrenador, hasta que lo echan. Por respeto a los lectores, hemos rebajado la densidad acusatoria a la mitad, para eludir insultos radicales. A todos los implicados, compórtense como adultos, aunque sea con la excusa de la Navidad.

Reflexión dominical siciliana: «En Mallorca, disparas y le das a un mafioso».