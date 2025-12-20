Estos son los municipios de Mallorca donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

En más de doscientos años de historia del sorteo, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Mallorca en diez ocasiones, inundando de fortuna, en cantidades de dinero muy variables, a los agraciados.

Desde el lejano 1843 hasta el 2023, cuando el primer premio del sorteo extraordinario más esperado del año volvió a recaer en la isla, por segundo año consecutivo. Aun así, hay muchos municipios de Mallorca que no han vivido la alegría de ganar la Lotería de Navidad.

El Gordo en Palma

La realidad es que la mayoría de veces que el Gordo ha tocado en Mallorca, ha sido en la ciudad de Palma. Si el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha caído en la isla diez veces, hasta en ocho de ellas un décimo ganador ha sido vendido en la capital mallorquina.

30 años del Gordo en Coll d'en Rabassa / DM

Municipios mallorquines donde nunca ha caído el Gordo de Navidad

Comarca de Ponent

En la comarca de Ponent, el primer premio de la Lotería de Navidad solamente ha caído en el municipio de Calvià: en 2023 se vendió un décimo del afortunado número 88008 en Portals Nous y otro en Peguera.

Es por eso que en Andratx, Estellencs, Valldemossa, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Puigpunyent, Esporles y Bunyola la suerte aún se ha resistido a llegar.

Comarca Nord y Raiguer

En el caso de las comarcas Nord y Raiguer, la fortuna ha llegado en más de una ocasión. En 1986 el Gordo de Navidad se vendió en Santa Maria del Camí, mientras que en 2018 el Gordo dejó 2,8 millones en Inca.

En 2023 también se vendieron dos décimos ganadores en Can Picafort (Santa Margalida), uno en Pla de na Tesa (Marratxí) y otro en Pollença.

Cabe añadir que Muro y Santa Margalida 'pellizcaron' 120 millones de pesetas del Gordo de 1995, ya que algunos de sus ciudadanos habían adquirido el décimo premiado, vendido íntegramente en el Coll d'en Rabassa.

Aquellos municipios donde todavía no ha tocado el Gordo de Navidad son Escorca, Consell, Manacor de la Vall, sa Pobla, Búger, Costitx, Muro, Binissalem, Selva, Alcúdia, Santa Eugènia, Llubí, Sineu, Alaró, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Campanet, Sencelles y Maria de la Salut.

Comarca de Llevant y Migjorn

Finalmente, las comarcas de Llevant y Migorn también han vivido algún golpe de suerte a lo largo de los años. En s'Arenal la suerte ha llegado tres años, dos de ellos de manera consecutiva: tanto en 2018 como en 2022 la papelería Sastre vendió un décimo ganador, este último con el número 5.490, que regaló al menos 400.000 euros. En 2023 la fortuna volvió a tocar a su puerta, vendiendo cuatro décimos galardonados con el primer premio.

En 2018 también tocaron décimos del Gordo en Cala Rajada, localidad de Capdepera.

Por lo tanto, las localidades que aún no han vivido ningún primer premio del Sorteo Extraordinario son: Algaida, Artà, Manacor, Petra, Sant Joan, Vilafranca de Bonany, Ariany, Felanitx, Ses Salines, Sant Llorenç, Son Servera, Campos, Montuïri, Porreres y Santanyí.