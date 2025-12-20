La OCB y Joves per la Llengua convocan la ciudadanía el 31 de diciembre "para reivindicar la tradicional Diada de Mallorca"

La Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua reclaman a las instituciones "el regreso a la fecha histórica y tradicional de la Diada de Mallorca, el 31 de diciembre". Por segundo año consecutivo, las entidades organizan un acto el próximo miércoles, 31 de diciembre, a las 13 horas en la plaza de Sant Jeroni de Palma e invitan a toda la ciudadanía a participar. "Un acto festivo que apela a la memoria colectiva y a la continuidad de nuestra identidad como pueblo", detallan.

Según señala la OCB, el 31 de diciembre es la fecha histórica que, desde el siglo XIII, las instituciones mallorquinas han conmemorado y que representa la voluntad de continuidad con la identidad histórica, cultural y lingüística. Este mismo año la OCB ya ha empezado a reflexionar sobre la celebración de los 800 años de estos hechos, que se conmemoran en 2029.

"El 31D es un día arraigado y compartido, con el que se identifican generaciones de mallorquines, personalidades relevantes y organizaciones de nuestra historia pasada y presente. Para los mallorquines que compartimos un mismo sentimiento de defensa de la lengua, la cultura y el país, el 31 de diciembre es la jornada de celebración del auténtico día del pueblo de Mallorca", determina la entidad.

Concentración festiva

Con el objetivo de celebrar la Diada de Mallorca y de recuperar la fecha del 31 de diciembre, la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua vuelven a proponer una concentración festiva y abierta a todo el mundo en la plaza de Sant Jeroni, este año con el lema "Adelante con fuerza". La OCB destaca que el año pasado la concentración tuvo gran éxito, "con cientos de personas convirtiendo la plaza en un clamor para reclamar a las instituciones el regreso a la celebración del 31 de diciembre. Una demostración de que la sociedad civil está viva y no renuncia a su historia e identidad".

Una convocatoria que contará con la participación de representantes de diversos ámbitos sociales y culturales de las islas y que incluirá las intervenciones de la OCB y Joves per la Llengua, así como el manifiesto del 31 de diciembre, el canto de" La Balanguera " y la actuación musical de Reïna.

Paralelamente, y a lo largo de todo el mes de diciembre, las delegaciones de la OCB también organizan diferentes actividades en Mallorca para conmemorar esta fecha tan señalada. Una celebración que este año tiene como imagen gráfica la obra del artista Pep Coll, creada para la ocasión y que "aporta una fuerza expresiva y poderosa que refuerza el mensaje", destacan desde la Obra Cultural Balear.