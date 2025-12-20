Las navieras celebran los avances hacia una movilidad en Baleares que atienda necesidades de residentes y trabajadores

Baleària, Trasmed y GNV han valorado positivamente los avances institucionales producidos durante la última semana en Baleares para abordar los retos de movilidad desde un enfoque de sostenibilidad y equilibrio territorial, con especial atención al impacto sobre la vida cotidiana de residentes y trabajadores.

En un comunicado, se han referido al Proyecto de Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre turismo sostenible y resiliente, liderado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que a su juicio pone de relieve la necesidad de situar a las comunidades en el centro de las decisiones y de garantizar que la sostenibilidad incorpore, entre otros elementos, una movilidad sostenible y una conectividad eficiente y accesible para la ciudadanía.

En línea con este enfoque, las tres compañías consideran fundamental que todos los actores implicados en la conectividad del archipiélago avancen de forma coordinada y desde la colaboración.

Asimismo, Baleària, Trasmed y GNV valoran que la moción aprobada en el Consell de Mallorca sobre la regulación de la afluencia de vehículos y el impulso a políticas de movilidad sostenible plantee un marco que también sitúa en el centro la vida de los residentes y trabajadores de la isla, con el objetivo de garantizar su libertad de movimiento desde una perspectiva sostenible, proporcionada y eficaz.

En este escenario, las tres navieras han trasladado formalmente su disposición a colaborar y han solicitado reuniones para el mes de enero con la presidenta del Govern y los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Ibiza y Menorca, con el objetivo de abrir un espacio de trabajo estable, riguroso y constructivo que permita integrar la realidad operativa del transporte marítimo en el diseño de soluciones eficaces para la movilidad.

Las compañías subrayan que el transporte marítimo regular constituye un elemento estratégico de conectividad, cohesión social y abastecimiento, cuya contribución va más allá de la dimensión turística, ya que facilita la movilidad por motivos laborales y familiares, la llegada de trabajadores de temporada y el transporte de suministros esenciales para el funcionamiento económico y social del archipiélago.

Baleària, Trasmed y GNV han reiterado su compromiso con una movilidad sostenible respetuosa con la realidad insular, basada en la cooperación institucional y en soluciones aplicables, proporcionadas y socialmente equilibradas, que preserven la conectividad de residentes y trabajadores y contribuyan a los objetivos compartidos de sostenibilidad y cohesión territorial.