Jornada solidaria de donación de sangre en el centro de la Misericòrdia

El Consell de Mallorca, en colaboración con el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, celebró ayer una jornada de donación de sangre que llenó de solidaridad el Centro Cultural la Misericòrdia.

Entre las 10.00 y las 14.00 horas, numerosas personas se acercaron a la sala del Pati de Dones del centro cultural para donar sangre y contribuir a reforzar las reservas en unas fechas especialmente significativas.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, participó en el acto e hizo referencia al lema navideño de este año de la institución insular para celebrar el éxito de la convocatoria: «Una Navidad muy mallorquina también es una Navidad solidaria», manifestó. «Es un orgullo ver cómo el centro cultural se ha convertido estos días previos a las fiestas navideñas en un espacio donde la cultura y la solidaridad conviven».

Roca también expresó su agradecimiento a todas las personas que han participado en esta jornada solidaria y animó a la ciudadanía a continuar disfrutando de las actividades navideñas programadas en el centro cultural durante los próximos días: «Es un placer ver cómo la ciudadanía responde con tanta generosidad; os invitamos a seguir viviendo el espíritu de la Navidad en el centro de la Misericòrdia y a participar en todas las propuestas que hemos preparado», su brayó Antònia Roca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también quiso ayer acercarse a la Misericòrdia y agradecer la solidaridad de los ciudadanos que se animaron a donar sangre en la jornada del Banc de Sang i Teixits.

Durante estos días, el centro cultural continúa siendo un punto de encuentro donde disfrutar de las actividades programadas por el Consell de Mallorca para esta Navidad.

Este fin de semana, en el jardín del centro cultural se celebra la Fira Artesana, que reúne a artesanos de Mallorca con productos elaborados a mano y propuestas tradicionales para todos los públicos. La muestra podrá visitarse también este domingo, 21 de diciembre, y también contará con actuaciones musicales pensadas para todas las edades.