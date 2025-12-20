Casi 400 víctimas violencia de género se acogen a la dispensa de declarar

Balears registró en el tercer trimestre de 2025 un total de 383 mujeres víctimas de violencia de género que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, un 45,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género difundido ayer.

Entre julio y septiembre se contabilizaron en las islas 2.221 mujeres víctimas de violencia machista, un 1,1% más que en 2024, y 2.365 denuncias, lo que supone un incremento del 3,3%.De las mujeres que renunciaron a declarar, 223 eran españolas y 160 extranjeras. Los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer recibieron en ese periodo 2.365 denuncias, de las cuales 1.407 fueron presentadas directamente por las víctimas, tanto en dependencias policiales como en sede judicial.

Balears volvió a situarse a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor número de víctimas por cada 10.000 mujeres, con una tasa de 35,9.Por detrás se situaron Comunidad Valenciana (25,3), Canarias (24,4), Murcia (24,1), Cantabria (22,9), Madrid (21,5) y Andalucía (20,9). Por debajo de la media nacional quedaron Galicia (12,9), La Rioja (13,4), Castilla y León (14,1), Asturias (15,1), País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha (15,8), Cataluña (16,5), Aragón (19,1) y Navarra (19,2).

Órdenes de protección

Entre julio y septiembre se solicitaron en los órganos judiciales de Balears 729 órdenes de protección: 535 en los juzgados de violencia sobre la mujer y 194 en los juzgados de guardia.

En total se adoptaron 549 órdenes de protección, de las cuales 406 fueron acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 143 por los juzgados en funciones de guardia. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Balears registraron 2.365 denuncias por violencia de género durante el tercer trimestre de 2025, lo que significa que recibieron una media de 25,7 al día.

Así, el archipiélago ha seguido liderando la tasa de víctimas de este tipo de violencia con 35,9 por cada 10.000 mujeres, 0,3 puntos por encima del año pasado. También supera la media nacional, que este 2025 es del 19,8. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, relativo al tercer trimestre de 2025, que han sido publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre julio y septiembre se registraron en Balears 2.365 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a las 2.289 del mismo periodo de 2024.

En total fueron 2.221 víctimas, un aumento interanual del 1,1%. De ellas, 1.179 son españolas (-4,5%) y 1.042 son extranjeras (+8,3%). Las víctimas procedentes de terceros países representan el 46,9% del total, siete puntos porcentuales más que en 2024. De todas las denunciantes del tercer trimestre de 2025 tan solo una era menor de edad -y española-, lo que supone una bajada del 83,3% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron seis.

Durante el tercer trimestre del año, los órganos judiciales especializados en violencia de género de Balears incoaron 535 órdenes de protección (+22,7%), de las cuales 406 fueron adoptadas (+15,3%) y 129 fueron rechazadas (+57,3%). Por cada 100 mujeres se adoptaron 24,1 medidas de protección.