Universitarios de Mallorca lleva la alegría de Navidad a pacientes oncológicos de Son Espases y Son Llàtzer
La iniciativa se ha realizado en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y la Pastoral Universitaria
C.P.
Un grupo de voluntarios de Universitarios Cristianos, iniciativa integrada en la Pastoral Universitaria y con la colaboración de miembros de Hakuna Group Music, ha visitado recientemente los hospitales universitarios de Son Espases y Son Llàtzer con motivo de las fiestas navideñas. La actividad ha consistido en la interpretación de villancicos en las plantas de oncología, con el objetivo de transmitir un mensaje de cercanía, esperanza y ánimo tanto a los pacientes como al personal sanitario.
Un espacio de encuentro y acompañamiento
Durante la visita, pacientes, familiares y profesionales de la salud pudieron disfrutar durante unos minutos de las canciones y del ambiente generado por los jóvenes voluntarios. La iniciativa ofreció un momento de pausa en la rutina hospitalaria, marcado por la sencillez, el respeto y el deseo de acompañar a quienes atraviesan procesos de enfermedad, especialmente significativos en estas fechas.
La actividad se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y se enmarca dentro de las acciones navideñas de acompañamiento y apoyo que se desarrollan en los centros hospitalarios. Estas iniciativas buscan reforzar el bienestar emocional de las personas afectadas por la enfermedad, así como reconocer la labor del personal sanitario que las atiende.
Compromiso social y universitario
Desde Universitarios Cristianos se subraya el valor de este tipo de acciones como expresión del compromiso social de los jóvenes universitarios de Mallorca, que han ofrecido de manera voluntaria su tiempo y su presencia para contribuir a humanizar el entorno hospitalario durante la Navidad.
