La UIB nombra doctora 'honoris causa' a la profesora Denise Gastaldo, experta en salud y equidad social

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha nombrado doctora 'honoris causa' a la profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Toronto Denise Gastaldo.

El nombramiento ha sido aprobado por el Consell de Govern de la UIB en su reunión de este viernes, ha informado el centro universitario en un comunicado.

De este modo se pretende reconocer la trayectoria académica, científica y humana de Gastaldo, así como su contribución destacada al desarrollo de la investigación en salud, equidad social y justicia global.

Su tarea se ha centrado en el análisis de cómo las desigualdades sociales y económicas impactan sobre las condiciones de vida y la salud de las personas, promoviendo enfoques críticos, participativos y equitativos para la producción de conocimiento en salud.

La propuesta ha sido presentada por el departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB, que el pasado 19 de septiembre ya aprobó por mayoría cualificada la distinción a esta figura internacional en el ámbito de la investigación en salud pública y ciencias sociales.

Gastaldo obtuvo su licenciatura en Enfermería y su máster en Educación en Ciencias de la Salud en la Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil).

Posteriormente se doctoró en Filosofía y Ciencias de la Salud por la Universidad de Toronto, donde se especializó en el estudio de las desigualdades en salud y las políticas públicas relacionadas con la globalización, la migración y el trabajo precario.

Su investigación doctoral, según la UIB, "marcó un punto de inflexión" en la comprensión de las dinámicas de poder en salud pública y consolidó un enfoque crítico e interdisciplinario.

Gastaldo tiene una relación estrecha con España, donde ha colaborado en proyectos de investigación y de formación con distintos institutos de salud y universidades, especialmente con la UIB.

Estos vínculos se han traducido en incitativas de "gran valor" para el desarrollo y la consolidación académica y científica del personal investigador del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la universidad balear.

La doctora ha participado en numerosas actividades académicas y científicas en la UIB con las que ha contribuido a fomentar el debate sobre el poder, las desigualdades en la salud y la justicia social desde una perspectiva global.

También ha asesorado a estudiantes de doctorado y ha colaborado en la definición de líneas de investigación dentro de la universidad, fomentado la creación de una red académica internacional que ha permitido a investigadores de la UIB conectarse con proyectos de alto nivel.