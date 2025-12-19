La UIB aprueba un presupuesto de 203,1 millones de euros para 2026

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprobado el presupuesto para 2026, que asciende a un total de 203,1 millones de euros.

Las cuentas, según ha informado la universidad en una nota de prensa, han sido aprobadas este viernes en sesión ordinaria y suponen un ligero aumento en comparación con el presupuesto de 2025, que fue de 202 millones de euros.

Desde la UIB han resaltado que el presupuesto permitirá garantizar el funcionamiento ordinario de la institución, culminar actuaciones estratégicas vinculadas a la sostenibilidad y modernización del campus y reforzar la actividad docente e investigadora en un contexto de evolución de la oferta formativa.

Como en ejercicios anteriores, una parte muy relevante del presupuesto tiene carácter finalista, ya que integra transferencias y recursos vinculados a programas específicos, convenios y proyectos competitivos.

En este marco se añadan también los ingresos propios derivados de la actividad académica, que mantienen, según la UIB, una evolución sólida, así como los fondos finalistas y remanentes que permiten ejecutar actuaciones plurianuales con continuidad.

En materia de infraestructuras, en 2026 se incluye el impulso del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, que se convierte en la inversión central del año. El presupuesto previsto es de más de 7,5 millones de euros para continuar la ejecución.

Este esfuerzo, han destacado, se integra en una línea global de modernización del campus, que da continuidad a actuaciones de mejora energética y de rehabilitación de edificios iniciadas en ejercicios anteriores, especialmente las vinculadas a financiación europea.

Por otro lado, el presupuesto mantiene la sostenibilidad como "eje transversal" ya que las inversiones en eficiencia energética, renovación de instalaciones y mejoras tecnológicas contribuyen a avanzar hacia el objetivo institucional de disponer de un campos neutro en emisiones de CO2 a finales de 2026.

Igualmente, las cuentas prevén avanzar en la ampliación de la oferta académica de la UIB con la implantación del grado de Ciencias del Mar, que comenzará su actividad en el curso 2026-2027.

En cuanto a los gastos, el capítulo de personal continúa siendo el principal del presupuesto, representando el 55,3 por ciento del total. Desde la UIB han resaltado que en 2026 se consolidarán y reforzarán plantillas para garantizar la calidad docente, investigadora y de gestión.

También se incluyen actuaciones asociadas a programas estratégicos y al refuerzo necesario para el despliegue y consolidación de titulaciones, así como para el apoyo técnico y administrativo de proyectos institucionales.

El presupuesto asegura el mantenimiento de los servicios universitarios esenciales y de infraestructuras y la dotación de recursos para la actividad académica. Se mantienen líneas de apoyo a prácticas, movilidad, servicios al estudiante e infraestructuras TIC.

El presupuesto para 2026 es el último en el marco del convenio plurianual vigente y, según la UIB, representa un ejercicio de "continuidad y consolidación".

Así, han resumido, garantiza el funcionamiento ordinario de la universidad, impulsa proyectos transformadores como el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, facilita la ampliación de la oferta académica, mantiene el rumbo hacia la neutralidad climática y refuerza la capacidad de la UIB para continuar siendo "una universidad de calidad, innovadora y comprometida con Baleares".