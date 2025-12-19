Restaurantes que ofrecen menús especiales para Navidad y Nochevieja en Mallorca

La Navidad y Nochevieja figuran entre las celebraciones más importantes del año, y la mayoría quiere disfrutarlas de una forma especial. Algunos preparan con mimo y esmero un menú festivo en casa, mientras que otros prefieren dejar esa tarea en manos de profesionales: encargan la comida, la recogen en el local o directamente cenan en un restaurante.

Las propuestas abarcan desde lo más tradicional y mallorquín hasta opciones clásicas ya consolidadas o menús de lujo para quienes buscan algo más decadente.

Palma

Ma Maison

El acogedor restaurante de Saloua Sfar especializado en cocina franco-tunecina, propone para Navidad un menú de cinco platos —con varias opciones a elegir— que incluye aperitivos y copa de bienvenida por 105 euros. Entre las sugerencias figuran una bisque de bogavante, filete de rodaballo con salsa de gambas, pavo asado o cordero con costra de pistacho y castañas, además de un pavlova con frutos rojos y tabla de quesos como postre.

C/ Soler, 18. Tel.: 634 90 69 41. tiasaloua.com

Marc Fosh

El restaurante con estrella Michelin Marc Fosh ofrece, a través de Foshfood Home, un servicio de entrega a domicilio o recogida en el local, aunque no realiza entregas los días 24 y 31 de diciembre, sí se pueden recoger los pedidos en persona.

Entre las propuestas figuran un filete Wellington de cerdo ibérico o de salmón (40 euros para dos personas), paletilla de cordero con granada (44 euros para dos), boeuf bourguignon (38 euros para dos), un curry tailandés vegetariano con coliflor y patatas (26 euros para dos), además de muchas otras opciones.

Más información: foshfoodathome.com

Hotel Bordoy

Probablemente, la propuesta más opulenta y sofisticada para despedir el año la ofrece el Hotel Bordoy, junto a su restaurante Botànic. Allí, la noche va mucho más allá de la gastronomía. Por un lado, se sirve un menú de 18 bocados con auténticos caprichos: ostras, bogavante, caviar, foie gras, gambas, atún y un risotto Venere con trufa, terminado dentro de una rueda de parmesano.

Por otro, un elenco de artistas, cantantes y músicos ofrece un espectáculo de gran formato para unos invitados que visten máscaras venecianas, creando una atmósfera de gala.

Todo ello tiene, claro, su precio: las entradas —que incluyen el menú, las bebidas y champán sin límite, además del espectáculo— parten de 490 euros.

C/ Forn de la Glòria, 14. Tel.: 871 87 12 02. canbordoy.com

Bahía Mediterráneo

Tampoco es barato el restaurante Bahía Mediterráneo, en el Paseo Marítimo. Aunque en Nochevieja no ofrece un espectáculo de música y acrobacias y presenta un menú más reducido —de ocho platos—, compensa con unas vistas privilegiadas a la bahía de Palma.

Hay distintas opciones disponibles, con precios que parten de 660 euros para dos personas. En la propuesta no faltan los clásicos productos de lujo: ostras, caviar, foie gras, además de bogavante en versión Wellington o solomillo de ternera.

Avda. Gabriel Roca, 33. Tel.: 971 45 76 53. bahiamediterraneo.com

Ópera Marítim

Por su parte, en el Ópera Marítim, decorado con mucho gusto, el año nuevo se celebra —como indica su nombre— con música de ópera. A ello se suma un menú de ocho platos con propuestas como canelones de cangrejo, ensalada de bogavante, rodaballo y cordero. El precio incluye vinos, bebidas de open bar y algunas “sorpresas”. El coste: 220 euros.

Más asequible resulta la propuesta de Nochebuena, el 24 de diciembre: un menú de tres platos que puede incluir bullabesa, pato y strudel de manzana, precedidos por tres amuse-gueules. Su precio es de 55 euros, o 67 euros si se eligen vinos en armonía.

C/ Monsenyor, 2. Tel.: 971 60 33 86. operamaritim.com

Mouna

En el restaurante Mouna se puede disfrutar en Navidad de un creativo menú vegetariano de cinco platos, que incluye copa de bienvenida, agua y café, por 70 euros.

Plaça Drassana, 15. Tel.: 971 72 85 155. mouna.es

Más allá de Palma

Sa Canova - Campos

El restaurante tradicional Sa Canova, en Campos, ofrece en Nochebuena un bufé centrado en platos mallorquines por 54 euros, con bebidas incluidas —vino, cava, refrescos y café—.

Ronda de l’Estació, 18, Campos. Tel.: 971 65 02 10. Facebook.

Can Calent

En Can Calent, del prestigioso chef Miquel Calent, también en Campos, se ofrece durante los días de Navidad un menú de tres platos con varias opciones a elegir, acompañado de pan, aceitunas y sobrasada, además de bebidas, por 54 euros.

Ronda de l’Estació, 44, Campos. Tel.: 971 65 14 45. miquelcalent.com

Metus - Cala Ratjada

El chef privado Metus prepara en Cala Ratjada un menú de tres platos de alta calidad, acompañado de dos amuse-gueules. El pedido se recoge ya listo y solo requiere calentarlo después en casa.

El menú incluye bombones de queso de cabra, salmón marinado en casa, canelones rellenos de pescado y marisco, lechona mallorquina con guarniciones, y tarta de queso con coulis de frutos rojos y crumble de almendra.

El precio es de 89,90 euros.

Tel.: 618 39 04 38. metusgourmet.com

Ca’s Padri Toni - Maria de la Salut

Quienes busquen un ambiente más rural y auténtico deberían acercarse a Ca’s Padri Toni, en Maria de la Salut. Para Nochevieja, el local propone clásicos mallorquines como gambas y calamar a la plancha, lechona y el dulce tradicional Cardenal de Lloseta, aquí en una versión con chocolate.

El precio —con bebidas incluidas— es de 65 euros.

C/ Villalonga, 9, Maria de la Salut. Tel.: 971 85 80 16. caspadritoni.es

Salvatge - Selva

En Selva, el restaurante Selvatge, dirigido por Isabel Vicens, responsable de Agromallorca, propone un menú de Nochevieja elaborado por el chef Alex Pardo. La oferta incluye delicatessen como ostras, atún Balfegó, gamba roja, rodaballo, cordero mallorquín, pichón y otras propuestas.

El precio es de 140 euros.

Plaça Major, 4, Selva. Tel.: 608 82 88 18. selvatge.com

Can March - Manacor

En Manacor, el restaurante Can March es siempre una apuesta segura para disfrutar de cocina de calidad. Su menú navideño de seis platos, creado por el chef Miguel Gelabert, incluye propuestas como sopa de pescado o solomillo de cerdo relleno de dátiles y nueces, acompañado de salsa de queso y fresas. El menú se recoge en el local y tiene un precio de 50 euros.

C/ Valencia, Manacor. Tel.: 971 55 00 02. canmarch.com