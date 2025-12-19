Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros de IRPF si no suben los alquileres en Baleares

Los propietarios de Baleares que decidan no subir los precios de los alquileres o ajustarlo al IPC en 2026 podrán desgravarse en torno a 2.000 euros de IRPF en la declaración. Así lo ha asegurado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrada esta mañana. En este sentido, Costa ha explicado los detalles de la rebaja fiscal que anunció la presidenta Marga Prohens el pasado martes.

"El incentivo fiscal que estamos manejando estará en torno a los 2.000 euros por contribuyente como incentivo para intentar que se modere los incrementos de precio. El límite de incremento de precio es el IPC, el objetivo es que no se incrementen los precios del arrendamiento por encima del IPC. Quien congele o no suba por encima del IPC tendrá un beneficio fiscal en IRPF en Baleares", asegura el portavoz del Ejecutivo.

Asimismo, señala que una de las ventajas de este incentivo fiscal es que se recibe de forma automática. "No hay que pedirlo, se presenta la declaración del IRPF, se practica la deducción correspondiente y se ha acabado la historia, siempre que se cumplan los requisitos. Es automático, no hay que solicitar nada", determina el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Subida 2026

Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes , es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

En relación a estos datos, el Govern afirma que la propia ministra de Vivienda del Gobierno Central, Isabel Rodríguez, ha rechazado públicamente los datos del Ministerio de Consumo (Sumar) sobre el número de contratos de alquiler que vencen durante 2026 y sus cálculos sobre el aumento de precios.

No obstante, más allá de la cifra de contratos que se vayan a renovar en 2026, el Govern señala que, en cualquier caso, el impacto será importante para las familias de Baleares. "Por eso viendo lo que puede ser una situación complicada para los arrendatarios, el Govern dentro del marco de sus competencias y poniendo medidas eficaces, no como la regulación de precios, diseña esta deducción", recalca Costa.