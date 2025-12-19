La Plataforma 31D presenta la manifestación de la Diada: «Que el españolismo esté en contra del 31 de diciembre demuestra que es la auténtica Diada de los mallorquines»

Un año más, el debate político vuelve marear a los ciudadanos en torno a la Diada de Mallorca. La Plataforma 31D, que agrupa a entidades del ámbito soberanista de la isla, organiza nuevamente la tradicional celebración del 31 de diciembre, fecha que conmemora la entrada del rey Jaume I en Madina Mayurqa en 1229, animando a la ciudadanía a salir a las calles.

Desde la entrada de PP y Vox en el Govern, la Diada institucional se celebra el 12 de septiembre , una fecha que el Ejecutivo defiende como la «más arraigada» , a contracorriente de la mayoría de entidades cívicas y culturales, así como de historiadores locales.

En este contexto, la Plataforma 31 de Desembre ha convocado la manifestación de la Diada de Mallorca para el próximo 30 de diciembre a las 18.00 horas, con salida desde el paseo del Born, bajo el lema «La solució és l’autodeterminació». La movilización está impulsada por el Bloc de l’Esquerra Independentista, el Bloc Jove y la propia Plataforma 31 de Desembre, junto al conjunto de entidades que la integran.

Los portavoces de la Plataforma 31 de Desembre, Àngela Alemany y Tomeu Martí, han hecho un llamamiento a la ciudadanía a «acabar el año movilizándonos por nuestros derechos». Martí ha recordado que «hace casi 800 años que los mallorquines saben cuál es su Diada» y que incluso personas despolitizadas «ya la celebraban hace siglos». En este sentido, ha subrayado que se trata de «la celebración cívica más antigua de la historia» y que «generaciones de mallorquines no han tenido nunca dudas sobre esta fecha».

En 2029 se cumplirán 800 años de la entrada de Jaume I en Madina Mayurqa, una efeméride considerada «la fiesta cívica más antigua de Europa», elegida ya en el siglo XIII para recordar los orígenes del pueblo mallorquín. En este contexto, Martí ha afirmado que «los partidos que no comparten esta fecha son los sumisos a Castilla» y ha añadido que «el hecho de que Vox y el españolismo, que sienten un odio visceral hacia todo lo mallorquín, estén en contra del 31 de diciembre es un buen termómetro que demuestra que es la auténtica Diada de los mallorquines».

«La solución es la autodeterminación»

Martí ha vinculado la conmemoración de la Diada con el derecho de autodeterminación y con la situación política global. Ha señalado que muchos de los conflictos actuales «se intentan resolver a través de guerras» y ha defendido que apostar por la autodeterminación es una vía democrática para evitar enfrentamientos. En este sentido, ha asegurado que «Mallorca tiene derecho a decidir cuál debe ser su estatus político» y ha cuestionado que algún responsable político pueda oponerse a que la isla sea «aquello que quieren los mallorquines».

En la misma línea, Tomeu Martí ha afirmado que «Mallorca ha de ser lo que quieran los mallorquines y mallorquinas» y ha añadido que, si algún político está en contra de algo «tan evidente», debería explicarlo abiertamente a la ciudadanía. Asimismo, ha criticado lo que considera un concepto superficial de la libertad por parte de algunos partidos: «Los partidos que dicen estar a favor de la libertad tienen un discurso genérico sobre supuestas libertades individuales que se resumen en tomar una cerveza en una terraza, cuando la libertad es una cuestión mucho más importante y trascendental».