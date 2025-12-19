Memoria de Mallorca, en el Consejo Estatal de Memoria Democrática

La Asociación Memoria de Mallorca ha sido seleccionada oficialmente como una de las diez entidades memorialistas de toda España que formarán parte del Consejo Estatal de Memoria Democrática.

Se trata del órgano consultivo del Gobierno encargado de desarrollar la ley estatal de Memoria Democrática.

La entidad mallorquina ha informado en un comunicado que ha sido designada dentro del cupo de asociaciones de ámbito autonómico, provincial o local, y pasa así a integrarse en este órgano colegiado que regula el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.

Esta incorporación supone un reconocimiento a la trayectoria desarrollada desde Mallorca y permitirá trasladar al ámbito estatal la experiencia acumulada en exhumaciones, investigación, acción judicial, educación y acompañamiento a las víctimas, así como los ocho años de participación en las comisiones del Govern balear encargadas de desarrollar las leyes autonómicas de memoria democrática.

Memoria de Mallorca, fundada oficialmente en 2006, aunque su actividad se remonta a finales de los años noventa, desarrolla desde hace más de dos décadas una labor continuada en defensa de los derechos de las víctimas del franquismo, la investigación, la recuperación de personas desaparecidas y la difusión de la memoria democrática.

Entre sus principales líneas de actuación figuran la atención directa a familias de víctimas con asesoramiento documental, legal y psicosocial; la investigación de la represión franquista en Mallorca y la documentación de espacios de detención.

También impulsa la digitalización de cerca de 300.000 documentos de causas franquistas mediante el proyecto Totes les Causes, esencial para elaborar el mapa de fosas de Baleares; y la elaboración del mapa de fosas de Mallorca, con más de cincuenta fosas documentadas.

La entidad también es autora del primer memorial dedicado a todas las víctimas del franquismo en Mallorca, el Mur de la Memòria, y llevó a cabo la primera exhumación en Baleares, en Sant Joan en el año 2011, antes incluso de la aprobación de la legislación autonómica.

Asimismo, coordinó la exhumación de la fosa de Porreres en 2016, ha denunciado judicialmente todas las fosas exhumadas y se ha personado en causas por crímenes contra la humanidad tanto ante la Audiencia Nacional como en la querella argentina.

Memoria de Mallorca ha participado activamente en las comisiones de las leyes baleares de memoria democrática, ha creado un memorial digital con cerca de 6.000 nombres de personas represaliadas entre 1936 y 1940 y desarrolla proyectos educativos y actividades de divulgación.