Juan Llull, reconocido con el ‘Premio CaixaBank Hotels&Tourism’ en Baleares

CaixaBank ha otorgado Juan Llull, presidente y fundador de Hipotels Hotels&Resorts, el ‘Premio CaixaBank Hotels&Tourism’ en Baleares. En su octava edición, los ‘Premios CaixaBank Hotels & Tourism’ han querido servir de reconocimiento a los “Líderes con estrella”, personas que destacan por su liderazgo transformador, capaces de proyectar e implementar cambios de calado en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran, ya sea un giro completo en la estrategia global o en un ámbito en concreto, como la innovación o la sostenibilidad.

Juan Llull, uno de los pioneros de la hotelería deBaleares, ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por una vida dedicada al trabajo. Desde los inicios de Hipotels hace más de 50 años, el empresario ha apostado por un modelo de desarrollo hotelero sostenible, con raíces firmes en Mallorca y una mirada internacional. Su visión se ha traducido en empleo estable, calidad constante y una gestión cercana basada en relaciones duraderas. Gracias a su liderazgo, Hipotels se ha consolidado como una de las principales cadenas hoteleras de la isla, con presencia en otros destinos como Cádiz, Lanzarote y Cancún.

María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, ha apuntado que esta edición de los ‘Premios Hotels & Tourism’ de CaixaBank “ponen el foco en algo muy complicado: la habilidad -o, más bien, el conjunto de habilidades- para liderar un proyecto de transformación, logrando que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea. Para lograrlo, no sólo es necesaria la visión estratégica y el conocimiento técnico; también lo es la capacidad para ilusionar a todo un equipo, sin el cual cualquier cambio se volvería una tarea imposible”.

Gabriel Abraham, director general de Hipotels; Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank; Juan Llull, presidente y fundador de Hipotels; y María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares. / .

Por su parte, Juan Llull, ha afirmado: “Siempre he procurado hacer las cosas con sentido común y sin perder las raíces. Mallorca ha marcado nuestra forma de trabajar y de entender la hotelería, y todo lo que ha sido Hipotels se lo debemos, sobre todo, a las personas y al trabajo bien hecho. Apostar por equipos estables, cuidar a la gente y pensar a largo plazo ha sido siempre fundamental. Agradezco a CaixaBank este premio y su apoyo al sector, que reconoce trayectorias construidas con esfuerzo, compromiso y fidelidad.”

El próximo 21 de enero, CaixaBank Hotels & Tourism reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto en el stand que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará en Madrid.

Apoyo al sector turístico y hotelero

CaixaBank Hotels & Tourism, que cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes, está posicionada como un referente para este segmento de empresas. Gracias a su especialización en el sector turístico, CaixaBank tiene capacidad para detectar y adaptarse con agilidad a sus necesidades, y apoyar a este tipo de empresas con el servicio personalizado que requieren a través de un equipo de más de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial.

A través de CaixaBank Hotels & Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y campings. Además, CaixaBank Hotels & Tourism tiene una sensibilidad especial con los proyectos sostenibles, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, gestión del agua y residuos, o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.