Un hotel de Palma cancela finalmente la charla de una organización juvenil fascista

El hotel Ars Magna Bleisure, situado en el número 12 de la calle Blanquerna de Palma, ha suspendido la charla que iba a acoger mañana sábado por la tarde organizada por el grupo Identitas, una organización de carácter fascista vinculada al nacionalismo étnico y conocida por la difusión de discursos xenófobos y racistas. El colectivo ha señalado a través de sus canales internos que el hotel "ha cedido a la presión mafiosa organizada por los grupúsculos antifascistas" y ha anunciado que el evento se traslada a una ubicación que solo podrá conseguirse vía email. Durante la charla se abordará la vida y figura del mallorquín Antoni Maura. La organización obliga a reservar una plaza para poder asistir.

La convocatoria había generado o una fuerte contestación social después de que el colectivo juvenil Arran denunciara públicamente la celebración del acto y señalara a Identitas como un grupo que "legitima la violencia como forma de actuación política". Según el comunicado de Arran, la organización utiliza la práctica deportiva como vía para captar a jóvenes a los que denomina "patriotas", con el objetivo de normalizar el fascismo y extender sus planteamientos ideológicos.

Desde Arran recuerdan que Identitas ha estado vinculado a diversas acciones violentas y a la expansión de discursos de odio en distintos puntos de la isla. Entre estos episodios, citan el intento de boicot a la acampada por Palestina organizada en la Universitat de les Illes Balears (UIB), así como la colocación de carteles xenófobos y racistas en Inca hace aproximadamente un mes.

Ante la celebración de la conferencia, diversas personas y colectivos se habían organizado para denunciar públicamente tanto al grupo como al establecimiento hotelero que cede el espacio. A través de redes sociales, han advertido de que "dar espacio a estos grupos normaliza el odio y lo introduce en nuestros barrios", y han llamado a "levantar la voz, señalarlos y echarlos de nuestras calles".

Asimismo, se han impulsado acciones informativas en el entorno del barrio mediante el reparto de octavillas y la colocación de carteles, con el objetivo de alertar a los vecinos y vecinas de la situación, actuaciones que finalmente han logrado que el evento no se celebre, al menos, en la ubicación original. En los materiales compartidos, los colectivos implicados subrayan que "esta es la realidad y nuestra labor es combatirla", y concluyen que no están dispuestos a "dejar ni un respiro más al fascismo".

Los antecedentes de Identitas en Palma

La charla prevista este sábado se suma a una serie de actuaciones recientes atribuidas a Identitas que han generado un amplio malestar social en Palma. En las últimas semanas, el grupo ha iniciado una campaña de pegatinas de corte neofascista en las inmediaciones de colegios e institutos de la ciudad, con la finalidad de darse a conocer entre menores de edad. Aunque la organización se presenta como un espacio para "fortalecer cuerpo, comunidad y valores", desde la comunidad educativa se ha expresó preocupación por su ideología y su discurso excluyente.

Además, Palma ha amanecido en varias ocasiones con carteles y pancartas de contenido antiinmigración colgados en farolas y señales de tráfico, con mensajes como "Exportamos ingenieros, importamos macheteros", acompañados de imágenes de personas de origen argelino. Estas acciones han sido reivindicadas por Identitas, que se define como una "comunidad de patriotas españoles" y afirma combatir lo que denomina "sustitución étnica" y la pérdida de la identidad nacional y cultural.

Podemos exige la prohibición del acto

Podemos Palma también había exigido la prohibición inmediata del acto convocado por Identitas y ha denunciado la pasividad del Ajuntament de Palma, del Govern y del Gobierno de España. La formación reclamaba una actuación urgente para impedir la celebración del evento y perseguir los delitos de odio.

Según la formación morada, la organización Identitas es un grupo neonazi conocido por la difusión de discursos xenófobos, racistas y de odio, y la celebración de este acto se produce en un contexto de "creciente impunidad de la extrema derecha" en Palma y en el conjunto de Baleares.

La formación recuerda que en los últimos meses se han producido numerosos actos vandálicos con simbología fascista y nazi, como las pintadas en Ses Fonts Ufanes, en el camino de Génova, los ataques al busto de Aurora Picornell o las pintadas nazis aparecidas en Es Molinar. En su opinión, estos hechos "no son casuales ni aislados", sino consecuencia de la falta de una respuesta política firme.

Desde Podemos Palma señalaban directamente a las administraciones con competencias para impedir este tipo de actos y critican que las políticas del Partido Popular y Vox en las instituciones "generan el caldo de cultivo para que estos discursos queden impunes". Por ello, han exigido la prohibición del evento, la persecución efectiva de los delitos de odio y la apertura de una investigación sobre los actos vandálicos vinculados a estos grupos.