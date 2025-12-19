El fiscal pide la busca y captura e ingreso en prisión de ‘Charly’, el cabecilla de la estafa de Lujo Casa

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, ha solicitado este mediodía a la Audiencia de Palma que ordene la busca y captura e ingreso en prisión del cabecilla de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’.

El principal inculpado en el macroproceso, condenado a 14 años y nueve meses de cárcel por estafa continuada y agravada, en concurso con falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, no se ha presentado este mediodía en el Palacio de Justicia.

La Sección Segunda le había citado para que compareciera hoy a las doce y media, después de que ayer la fiscalía pidiera a la Sala celebrar una comparecencia de medidas cautelares, ante la elevada condena que le he han impuesto y el riesgo de fuga existente.

Dice que no ha encontrado vuelo

Carlos García Roldán, considerado ‘el cerebro’ de una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares, un fraude de más de tres millones de euros con una treintena de promociones fantasma en toda Mallorca y más de un centenar de perjudicados en 2015 y 2016, ha alegado que no había podido coger un avión desde Barcelona a Palma. Por este motivo, según su versión, no ha comparecido ante la Audiencia.

El ministerio público ha reclamado que 'Charly' ingrese en prisión porque existe "un notable riesgo de fuga" a la vista del contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial, que se hizo pública ayer. La Sala le impuso casi 15 años de prisión y que indemnice con más de dos millones de euros a más de cien afectados.

De momento, el líder del grupo criminal ha cumplido poco más de tres años y medio como preso preventivo. Además, Carlos García Roldán se fugó en 2018 a Colombia, cuando se destapó la gran estafa, y allí fue arrestado y extraditado a España. Se había cambiado de aspecto para no ser reconocido. El fiscal ha solicitado que la Sala tenga en cuenta todas estas circunstancias, así como sus relaciones con países de Sudamérica, donde tiene contactos y conocidos, lo que incrementa el peligro de fuga.

Las acusaciones particulares se han adherido a la solicitud del fiscal y también han interesado que ‘Charly’ sea encarcelado.

Ahora, el tribunal deberá decidir y resolver sobre la orden de detención e ingreso en prisión.