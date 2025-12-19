Expertos, empresas y jóvenes investigadores debaten sobre el futuro del talento: "El abanico de oportunidades es muy limitado en Baleares"

El Hotel GPRO Valparaíso de Palma ha acogido hoy el IV Encuentro del Talento Balear, una jornada organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca para analizar los retos y oportunidades que afrontan las islas en la creación, atracción y retención del talento necesario para sostener su competitividad y avanzar hacia un nuevo modelo económico.

El encuentro, impulsado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Cercle, puso el foco en la necesidad de generar oportunidades profesionales de calidad, estabilidad y proyectos de impacto, especialmente en el ámbito científico y tecnológico. La jornada ha reunido a representantes institucionales, empresas, expertos, investigadores y jóvenes talentos formados en Baleares.

Durante la apertura del acto, el presidente del Cercle d’Economia de Mallorca, Pep Vicens, ha subrayado la importancia de la acción conjunta de instituciones, empresas y sociedad civil. "Creer es crear y, por ello, hay que crear para estar a la altura de los desafíos que nos vienen", ha afirmado, antes de añadir que el objetivo debe ser que el talento "no tenga que volver por Navidad, sino que se quede en casa".

El programa se ha estructurado en dos mesas de debate. La primera, dedicada al talento emergente, ha sido moderada por José María Bauzá, dando voz a jóvenes con algunos de los mejores expedientes académicos de Baleares, como Gabriel Reinés Mascaró, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Melcion Ciudad Bosch, matemático; y Pau Monserrat Llabrés, graduado en Ingeniería Informática.

Los estudiantes han explicado sus proyectos y señalado los obstáculos que encuentran para desarrollar carreras profesionales en las islas. Reinés ha destacado que "ingenieros siempre se necesitan, pero el abanico de oportunidades en ámbitos industriales avanzados sigue siendo limitado en Baleares". Ciudad ha destacado el valor del acompañamiento académico: "Gran parte de lo que he conseguido se lo debo al entorno universitario y a los profesores que me han apoyado en cada paso".

La mesa también ha incluido la presentación de varias iniciativas empresariales surgidas del ámbito universitario, como una spin-off de revenue management hotelero, centrada en optimizar la gestión de precios y facturación, y otra vinculada al diseño de chips y hardware aplicado a inteligencia artificial, con el objetivo de reducir el consumo energético. Los promotores coinciden en señalar la necesidad de un ecosistema más favorable para la transferencia de conocimiento y la colaboración con empresas locales.

La segunda mesa ha reunido a profesionales baleares que desarrollan su carrera en el exterior, entre ellos Marta Pascual, Miguel Moreto, Xavier Baquel y Francesc Moll, quienes coin eciden en que un eventual retorno a las Islas requeriría cambios estructurales, como salarios competitivos, proyectos de alto nivel y un ecosistema empresarial e investigador más robusto.

La jornada ha sido clausurada por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, quien afirma que el Ejecutivo asume el compromiso con la innovación, la inversión en tecnología y la transformación del modelo turístico. "Tenemos que asegurarnos de que el talento formado en Baleares tenga oportunidades aquí, con proyectos de alto nivel y estabilidad profesional", ha señalado Prohens, quien insistió en que estas políticas son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas.

En el transcurso del encuentro también se han desgranado los ejes estratégicos propuestos para incentivar y mantener el talento, con referencias a la planificación a medio y largo plazo, la colaboración público-privada y el desarrollo de instrumentos como el Plan de Ciencia, la estrategia RIS3 y un futuro Plan de Industria.