"A los censores nunca les gustó que Josep Melià criticara el turismo"

Este año se han cumplido 25 años de la muerte de Josep Melià Pericás, uno de los intelectuales mallorquines más importantes del último siglo y ninguna institución ha recordado esta efeméride. Para solventar esta injusticia la UIB organizó ayer tarde una mesa redonda bajo el título: “Josep Melià, ahir i avui, el llegat d’un intel.lectual compromés”. Un acto que se celebró en ca n’Oleo, con la intervención de tres profesores que han estudiado y analizado en profundidad la carrera de Melià como abogado, político, investigador, periodista y como escritor. El acto lo moderó Ernest Carranza e intervinieron los profesores Antoni Marimón, Damià Pons y Pere Rosselló. También intervino el hijo de Melià, Josep Melià Ques, que imitó su trayectoria como jurista, político y escritor.

Josep Melià nació al terminar la guerra y se formó durante el franquismo, ya que incluso fue nombrado procurador en las cortes en representación de Baleares. En la transición fue una de las personas más próximas al presidente Suárez y al regresar a Mallorca, después de varias aventuras políticas, siempre fue el gran referente de los partidos regionalistas que se formaron en Mallorca.

El profesor Marimón explicó que Melià siempre fue consciente de que a partir de los años 60 “el franquismo no tenía ningún futuro político y, aunque creció en el régimen, en realidad nunca fue del régimen”. El historiador resaltó que durante su etapa en Madrid siempre se obsesionó en que Mallorca también tuviera el peso político que le correspondía. Habló de sus obras, en especial el libro “los mallorquines”, que escribió en 1963, pero que no pudo publicar, debido a la censura hasta cuatro años más tarde. Una obra, que según Marimón, realiza una descripción muy real y detallada de la sociedad mallorquina, relatando el enfrentamiento que existía en ese momento entre el sector dominante y el que estaba dominado. Recordó también que Melià nunca se mostró entusiasmado por la industria del turismo que estaba naciendo, dando la impresión de que ya preveía la saturación que supondría la llegada de tantos visitantes, como finalmente ha ocurrido. “A los censores no les gustaba que pudiera criticar el turismo, no lo entendían”, señaló el profesor. También se refirió a las numerosas referencias que Melià realiza en sus libros a la figura de los xuetas, apoyo que tampoco contó con la aprobación del equipo de censores. “Melià no solo fue un gran intelectual, sino también un visionario de la historia”, señaló el historiador de la UIB.

Josep Melià falleció a la pronta edad de los 61 años, tras una larga trayectoria intelectual / ,

El profesor Damià Pons lamentó que no se haya recopilado en un volumen todos los artículos de prensa que escribió Melià en su relativa corta vida, ya que murió cuando apenas tenía 61 años de edad. Explicó que como intelectual “siempre defendió que la transformación se debía realizar desde el poder”, de allí que aceptara los cargos políticos que le ofrecieron. “Melià quiso estar cerca del poder político dentro de la estructura del régimen”.

El profesor resaltó la obsesión del político mallorquín en que la isla jugara el papel histórico que le correspondía. “De todos los problemas que diagnosticó Melià en el año 67 a día de hoy no se ha resuelto ninguno. Baleares sigue sin existir como peso político nacional, lo que demuestra que su pronostico sigue todavía muy vigente”.

Pons afirmó que la figura de Melià se puede situar en la parte más altas de la lista de los principales intelectuales que ha tenido Mallorca durante su larga historia.

El profesor Pere Rosselló se refirió más al papel de Josep Melià como escritor. Afirmó que su larga obra literaria, en parte, ha quedado cubierta por su trascendental trayectoria política. “Como escritor intentó entender lo que significaba Mallorca a través del análisis de su identidad social. Se obsesionó en describir a los mallorquines, siempre desde una visión muy crítica, resaltando todos los defectos como pueblo”.

El catedrático de la UIB destacó que Melià ejerció la literatura desde diferentes estilos, ya que escribió poesía, novela, prosa y ensayo. Y afirmó que la obra que publicó tiene una gran calidad literaria, sobre todo cuando describe la sociedad mallorquina que se creó a partir del franquismo.

Su hijo Josep Melià Qués recordó que su padre fue una persona con una sólida formación intelectual, que tenía la virtud de ir acumulando en su memoria una información muy importante. Además de un trabajador incansable, su hijo destacó el referente político que fue su padre para un sector regionalista. “Decía que los mallorquines teníamos un subconciente torturado”, señaló su hijo, que recordó que su padre fue capaz de escribir un libro sobre la reforma política en un solo día. Lamentó que su padre llegara a arruinarse por su obsesión por participar en política y lamentó que la mayor parte del modelo que él defendía no se ha llegado a cumplir.