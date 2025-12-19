Carmen Planas asegura que este verano se ha llegado a un tope económico y que hay que alargar la temporada

La presidenta de la patronal Caeb, Carmen Planas , ha presumido esta mañana durante la tradicional recepción navideña a los medios de comunicación, de los buenos resultados económicos obtenidos este año, de tal manera que Baleares ha crecido alrededor de un tres por ciento más que el resto de provincias españolas. La empresaria, sin embargo, ha señalado que el último informe sobre coyuntura económica de las islas, que fue presentado ayer, alerta de un dato importante: en el tercer trimestre, que corresponde a plena temporada alta, el crecimiento ha disminuido. “Hemos llegado a un tope en cuanto a crecer durante unos pocos meses, por lo que hay que hacer es alargar la temporada, diversificar y crecer durante todo el año”.

Planas ha incidido en la importancia que representara, tanto ahora como en el futuro, la industria turística para la economía balear y lanzó un mensaje contra los que se oponen a esta actividad económica. “Nosotros (los empresarios) no respetamos a los grupos, o personas, que dicen que los turistas no deben venir. Defendemos que la economía debe crecer, pero debe crecer mejor, a través de la diversificación”.

La representante de la patronal se alegró del buen resultado económico que ha tenido la última temporada turística, señalando la previsión de que el año próximo el resultado será el mismo. “Las expectativas son buenas, aunque existen ciertas preocupaciones porque los mercados emisores, como Alemania o Reino Unido también tienen sus problemas internos. Estos problemas pueden provocar que los turistas, a la hora de venir a Baleares, como han sufrido un aumento de la inflación, pueden tener menos ganas de consumir”. Frente a este posible escenario, la presidenta de la patronal aconsejó que Baleares crezca “en valor y no en volumen. Hay que diversificar la economía y alargar la temporada”. En este sentido, Planas señaló que la industria turística de las islas no solo debe ofrecer sol y playa. “El turismo es también cultural, gastronomía, deporte…”.

La presidenta de Caeb, que anunció ayer su intención de presentarse a la renovación para el cargo, denunció la enorme burocracia que debe hacer frente el empresario. “Tenemos una fiscalidad muy alta y ello está provocando un aumento de los costes laborales”.

Reconoció que este aumento de costes ha provocado que algunos empresarios este año hayan disminuido sus beneficios. “España es uno de los países de la Unión Europea que tiene una fiscalidad y unos costes de seguridad social más altos. Además, se sufre una enorme inseguridad jurídica y esto hace que a muchos inversores les cueste invertir en España. “Nosotros siempre decimos que tendríamos que tener mucha más seguridad jurídica y menos reglamentación. Hay demasiado burocracia, que se suma a los tiempos tan largos que se necesitan para obtener permisos y licencias”.

Explicó que los empresarios no han tenido más remedio que aumentar los precios para afrontar la subida de los costes laborales y, por lo tanto, el consumidor también ha sufrido las consecuencias de esta situación económica. Recordó Planas que noviembre se ha cerrado con una inflación del 3.2 por ciento.

Sobre el proceso electoral que afrontará Caeb el año pasado, Planas ha confirmado que de momento es la única candidata que ha mostrado su interés a presentarse al cargo de presidenta, pero que todavía queda mucho tiempo para hacerlo. Destacó que ha decidido optar a la reelección porque cuenta con el respaldo del comité ejecutivo y porque estamos atravesando un buen momento económico. “Tengo conmigo a un gran equipo y ello me da más fuerza para seguir y sobre todo para que Caeb sea cada vez más fuerte”, concluyó la presidenta de la patronal.